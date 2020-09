Centrado, seguro y firme. Tal cual como se desempeña en el centro del campo, Renato Tapia responde de igual forma a las preguntas sobre el nuevo proceso eliminatorio con la Selección Peruana y su presente en el Celta. En una entrevista con el periodista César Vivar, el volante habló de lo que es vivir en Vigo, las aspiraciones que tiene con su nuevo equipo y, también, los partidos que vienen en el fútbol español como con la Blanquirroja.

Renato, ¿cuál es tu análisis de estas dos primeras fechas en LaLiga?

Fue un partido difícil contra Eibar. Me costó básicamente por lo que estuve cuatro a cinco meses de para. El campo era muy pequeño y ellos salieron a contrarrestar todo nuestro juego con balones largos. Sin embargo, frente a Valencia, demostramos más de lo que queremos ser esta temporada. Estoy contento de jugar en La Liga y enfrentarme a los mejores del mundo.

En la temporada anterior, se dijo que si el Celta descendía, tu fichaje se complicaba, ¿estabas preocupado que esto no suceda?

Se dijeron muchísimas cosas, pero la verdad, eso solo queda entre la directiva y yo. Al final todo quedó en anécdota. Y sí, junto a la familia y algunos cercanos a mí, sufrimos esos últimos partidos de la campaña, pero estábamos convencidos que se iba a quedar en Primera.

¿Te hablan en gallego?, ¿lo entiendes? o ¿todo en español?

(Ríe). Es una mezcla entre español y portugués, que por ahí no se entienden algunas expresiones, pero aquí todos me hablan español. Por ese lado no tengo problema.

Te he visto más en tareas defensivas, a pesar de tu buen pie dando pases entre líneas, ¿es la principal indicación que te ha dado tu entrenador (Óscar García)?

Nos pide de las dos cosas, no solo cuando juego yo, sino con los otros volantes centrales. Siempre lo mismo, si uno se va a atacar, el otro se queda; yo por mis características soy más defensivo y siempre me quedo para ordenar atrás.

¿Qué pasó con la tarjeta amarilla que te pusieron contra Valencia? Lo subiste hasta en tus redes sociales…

Lo puse para ‘activar’ un poquito las redes, pero son jugadas que en otros países no te cobran e incluso en otras ocasiones te dejan seguir jugando. Ahora debo adecuarme a este nuevo arbitraje español. Ya lo había visto un poco, pero vivirlo es totalmente diferente.

¿Cómo te ves con tus compañeros de zona? Parece que tendrán mucho trabajo esta temporada…

Sí, independientemente de quién juegue, siento que somos una parte importante en el esquema que pide nuestro entrenador. Tanto el ghanés Aidoo, el colombiano Murillo y el mexicano Araújo tienen experiencia en sus selecciones y eso ayuda para hacer crecer al equipo.

Algunos colegas de España destacaron tu fortaleza mental. Me cuentan que declaraste que tu objetivo más allá de clasificar a la Europa League, tú quieres ganar LaLiga…

Yo creo que como deportista profesional, siempre tengo que apuntar a lo más alto. Si se da o no, por circunstancias que escapan de nuestras manos, eso queda en segundo plano. Personalmente siempre me he puesto los objetivos altos, para exigirme y sacar lo mejor de mí y aquí no es la excepción. Creo que en otras circunstancias no hubiera dicho eso, pero por la calidad, talento y ganas, que he percibido en estos dos primeros meses desde mi llegada, creo que el Celta puede alcanzar esa meta.

Me gusta tu mentalidad. Siento que pueden pelear, sobre todo por las ‘armas’ que tiene el Celta de Vigo y su billetera…

Nos va a favorecer también no jugar entre semana. Hay seis o siete equipos aquí, que juegan torneos internacionales y tienen plantilla grande, pero sus jugadores no vienen con mucho ritmo. Eso nos va a ayudar a sacar resultados fuera de casa, en donde estamos convencidos en sacar muchos puntos ahí para que LaLiga se haga más fácil. No solo hay que analizarnos, sino cómo la están pasando otros equipos.

¿Ya estás jugando con el pasaporte comunitario o como peruano?

Eso lo maneja la directiva, yo no me meto. Solo me preocupo por jugar.

¿Qué opinión tienes de la infraestructura del Celta?

La verdad que me he encontrado con un club bien estructurado, tiene gente que me han ayudado en todo. Mi familia está muy feliz y eso es lo más importante. Tengo muchísimas ganas de levantarme día a día para ir a entrenar y saber que el fin de semana tenemos un partido, eso me motiva bastante.

¿Cómo han tomado a tu familia este nuevo reto en España?

Mi hija se ha adaptado muy bien, porque cuando estaba en Holanda, siempre hemos hablado en castellano y aquí se sorprende que la gente habla el idioma. Mi esposa ha encontrado también la tranquilidad aquí y eso me pone feliz.

Cuanto te dijeron que ibas a vivir en Vigo, pensaste rápidamente en la serie Vivir sin permiso y fuiste a conocer las locaciones…

(Ríe). Todavía no he encontrado algunas locaciones, pero nos hemos puesto a buscar. Más allá de las que salen en la serie, hemos ido a conocer muchos lugares.

Entiendo que juegas hoy, pero queremos saber qué tan fuerte fue esa lesión en tu pantorrilla derecha, ante Valencia…

Solo fue un golpe. En ese partido teníamos que estar al 100% y preferí salir, para que entre alguien que de lo mejor y ahora estoy listo para el partido ante el Valladolid.

Renato Tapia ha sido titular en todos los partidos del Celta de Vigo. (Foto: EFE)





¿Te han hablado o alguien trabajó con ‘Chemo’ del Solar o Juan Jayo, que también vistieron la camiseta del Celta de Vigo?

El utilero Nino, quien es una de las personas que más tiempo tiene en el club, me comentó que ha trabajado con ellos. Además en las redes, mucha gente me los ha mencionado y yo siento un honor que después de tanto tiempo se siga hablando de nuestros compatriotas.

Estás nuevamente en la convocatoria de Ricardo Gareca, ¿estás pendiente de los partidos de las Eliminatorias o de los tres que tienes antes con tu equipo?

Hay mucha gente que se enfoca en la Selección, pero yo miro el día a día. Primero me valgo por lo que haga en el Celta y luego, cuando llegue el tiempo, en la Selección en pleno.

En la conferencia, Ricardo Gareca ha ratificado que, a pesar del tiempo de espera, estamos preparados para todo y llegamos en las mismas condiciones, ¿tú sabes que te pones la camiseta de Perú y no hay que regalar nada?

No solo a mí. En la eliminatoria pasada había mucha gente que no llegaba con tantos partidos, pero cuando se ponían la camiseta de la Selección sabían que tenía que darlo todo por dar un resultado positivo. A mí me pasaba que solo jugaba con el segundo equipo, que no era lo mismo, pero todo queda en un segundo plano. Para estar en la Selección, siempre hay que estar listo para la ocasión y no hay excusa de no tener partidos o que no te pusieron.

Valladolid, Barcelona y Osasuna, los siguientes partidos que se vienen para ustedes, ¿están preparados para llevarse esos nueve puntos?

Por ahí uno quiere llevarse todos los puntos, pero hay que pensar en las circunstancias. Contra Valladolid y Osasuna lo jugamos de visita, ante Barcelona serán para ellos su segundo partido y llegan más frescos, pero imprecisos. Hay que verlo partido a partido y la primera meta es Valladolid, y sacar tres puntos de tres.

¿Hablas mucho con ‘Lucho’ Advíncula, que también está en España?

Está muy lejos, como seis horas en carro. Es difícil también por el tema del COVID, pero es más que seguro que en la selección podremos hablar más tranquilos.

¿Qué opinión tienes y qué recomendación le haz dado a Aldair Fuentes, ahora que ha emigrado recién a España?

No lo conozco, pero hablé con él para felicitarlo y le brindé mi ayuda. Siento que es un jugador que puede estar en cualquier liga siempre y cuando se lo proponga. Él tiene que darse cuenta que estar acá es una bendición, no solo porque enfrentará a mejores futbolistas, sino por la calidad de vida. Tiene que aprender de ello y vivirla al máximo.

¿Qué opinan tus padres sobre esta nueva faceta tuya en la liga de España?

Mi padre está feliz por estar en una liga más competitiva y con mayor exposición y sobre todo porque estoy jugando más. Mi madre está también feliz y está un poquito ansiosa por las clases online. Mi abuelo tuvo COVID y está en el hospital, espero que se recupere pronto, él sabe que estamos para lo que sea con él. Independientemente lo que pase en el país, me pone bien que la familia se ponga alegre por mi presente.