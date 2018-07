Ricardo Gareca: las 20 mejores frases que resumen su futuro con la Selección Peruana

“En estos momentos soy un técnico libre”. Ricardo Gareca no reveló si continúa o no al frente de la Selección Peruana . El técnico quiere tomarse su tiempo para decidir si acepta o no la propuesta de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) para dirigir a la rojiblanca con miras a Qatar 2022.

El 'Tigre' habló de todo, en la conferencia de prensa que dio, en la Videna y entre las cosas que "dirigir a Argentina seduce a cualquiera", pero no hay nada concreto y que está presto a escuchar ofertas.

Pero mejor dale una chequeada a las frases que nos dejó Ricardo Gareca, quien dirigió 46 partidos de la Selección Peruana: ganó 21, 12 empató y en 13 perdió.

