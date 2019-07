Ricardo Gareca sobre Christian Cueva: "No me gustó lo que vi pero sí me gustó que estuviera con su esposa"

El entrenador de la Selección Peruana volvió a referirse a la conducta de Christina Cueva , tras la participación de la 'bicolor' en la Copa América Brasil 2019. Ricardo Gareca reprobó la conducta del volante pero destacó la presencia de su familia.

"Espero que nadie lo tome a mal. No me gustó lo que vi, pero sí me gustó que estuviera con la familia y con la esposa. La que estaba al lado era la esposa, peor hubiese sido que esté sin la familia", dijo el entrenador en Fox Sports Radio Perú.

"Eso no lo justifica tampoco, pero me queda la tranquilidad que Christian Cueva estaba la esposa. Me gusta que esté la familia al lado del jugador. Pero esos acontecimientos no me gustan. No he hablado con él, pero espero que no se repita", añadió.

A Ricardo Gareca le preguntaron si era un entrenador paternalista y dijo: "Yo tengo hijos de la edad de ellos, mayores incluso, pero creo en el diálogo con el jugador, necesito del diálogo con el jugador, ponerme de acuerdo en una charla en privado más allá del trabajo en el campo de juego".



"Le doy importancia a la información y es bueno estar informado, pero como es tanta esa información a veces se distorsiona. Por eso creo más en lo que hablo en privado con el jugador. Para nosotros es vital hablar con el jugador y ponernos de acuerdo", explicó.

