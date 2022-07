La salida de Ricardo Gareca de la Selección Peruana continúa causando lamentos dentro del fútbol local, siendo Cristian Benavente otro de los jugadores que mostró su pesar por la repentina decisión que alejará al ‘Tigre’ del combinado nacional tras cumplir dos procesos clasificatorios.

Y es que el ‘Chaval’ fue uno de los “extranjeros” que tuvieron una oportunidad con la blanquirroja sobre el pecho gracias a la oportunidad brindada por el ‘Tigre’, aunque ello poco o nada influyó en el balance que hizo sobre todo lo alcanzado por el DT con el cuadro bicolor.

“Ricardo Gareca y su cuerpo técnico han tenido mucho éxito. Creo que va a ser complicado encontrar un reemplazo a la altura y el fútbol peruano creció mucho con ellos. En lo personal, no tengo una revancha con la Selección Peruana, pero si se da la oportunidad de volver, bienvenido sea”, sostuvo el jugador en diálogo con RPP.

El mediocampsita de Alianza Lima sabe que las puertas del cuadro incaico siempre estarán abiertas para él, pero que deberá recuperar su mejor forma para tentar una futura convocatoria en los próximos procesos clasificatorios que vendrán.

¿Beccacece es opción?

Desde la FPF están en la búsqueda de un nuevo comando técnico, luego de que las negociaciones con Ricardo Gareca no se llegaron a concretar. Si bien no hay un candidato oficial a la vista, entre los nombres figura el de Sebastián Beccacece, actual técnico del club Defensa y Justicia. ¿Qué dicen en la institución al respecto?

En una reciente entrevista que tuvo José Lemme, presidente del elenco argentino, indicó a Infobae que no están al tanto de que el DT esté en la mira de la Federación Peruana de Fútbol, aunque el último en decidir será el propio estratega argentino si viste o no el buzo de la Selección Peruana.

“La verdad que no tengo la menor idea y no sé nada. Es una decisión de él y nosotros ahí no tenemos injerencia. Es una decisión pura y exclusiva del profesor Sebastián Beccacece”, dijo Lemme sobre la posibilidad de que llegue el DT a la Selección Peruana. Por el momento, el estratega tiene contrato con el club, pero dependerá si decide continuar o no.





