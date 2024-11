El empate sin goles entre Perú y Chile en el Estadio Monumental de Lima no solo dejó un punto para cada equipo, sino también varias reflexiones de los protagonistas. Para Ricardo Gareca, seleccionador de la Roja, el resultado significó un pequeño respiro tras un arranque adverso en las Eliminatorias al Mundial 2026. Luego de cuatro derrotas consecutivas, sumar por primera vez fue un aliciente que lo llena de. Con la mente puesta en el partido contra Venezuela, el estratega argentino compartió su análisis sobre el presente y las expectativas futuras en conferencia de prensa. Además, regaló un momentazo a los hinchas de la Bicolor al acceder tomarse fotografías antes de volver al hotel de concentración.

Gareca no ocultó su alivio tras obtener su primer punto al frente de la Roja, aunque también reconoció la urgencia de sumar de a tres.”Necesitamos sumar de a tres, pero me reconforta haber podido salir de la sequía de tener un resultado. Es un aliciente que me lleva a no perder la fe y el convencimiento de que Chile va a levantar y seguir mejorando. Ojalá lo podamos hacer de forma inmediata el martes”, afirmó el DT.

El empate deja a Chile en el último lugar de la tabla con seis puntos, pero la posibilidad de enfrentarse al séptimo, Venezuela, en la próxima fecha, brinda una oportunidad de acortar distancias en la lucha por un cupo en la repesca. De cara a este partido, el ‘Tigre’ subrayó la relevancia de la unidad entre jugadores, cuerpo técnico e hinchada.

“El próximo partido ojalá podamos contar con el apoyo de la gente y que sigan creyendo. Si estamos unidos podemos sacar adelante un partido difícil que se nos viene y terminar el año mejor”, comentó con optimismo. “Chile tiene la posibilidad de seguir sumando y escalando en la tabla paso a paso y sacar adelante el partido con Venezuela”, agregó.

Valoración del equipo, Arturo Vidal y los cambios

Ricardo Gareca destacó la entrega y el desempeño de sus dirigidos en un duelo que calificó como intenso y parejo.”Dentro de cómo estamos en la tabla, los dos equipos intentamos buscar y ganar. Creo que nos vamos con una actuación como para ganar el partido y lamentablemente no lo pudimos hacer”, expresó.

En cuanto a Arturo Vidal, quien jugó su primer partido bajo el mando de Gareca, el seleccionador se mostró satisfecho con su integración y rendimiento.”Tuve una percepción muy buena de él, en cómo se adaptó al grupo y futbolísticamente se sintió muy cómodo. En general, el equipo hizo un buen partido que fue de trámite parejo, aunque me da la sensación de que tuvimos algunas opciones de gol más”, explicó.

Durante el partido, Gareca optó por realizar solo dos cambios en los últimos minutos, una decisión que llamó la atención. El técnico justificó su decisión argumentando que no observó motivos suficientes para alterar el esquema hasta el final del encuentro. ”Veíamos bien al equipo. A veces crees que tienes la urgencia de hacer cambios, pero en este caso no veíamos motivos para hacerlos, salvo al final, que vimos algunas molestias o cansancios”, indicó.

El momento de Gareca con los hinchas peruanos

Gareca cambió la cara del fútbol peruano al clasificar a la selección al Mundial de Rusia 2018, rompiendo una sequía de 36 años. También llevó a la Bicolor a la final de la Copa América 2019, donde cayó ante Brasil, pero dejó un legado imborrable en los hinchas, quienes recuerdan el paso del ‘Tigre’ por Videna con mucho cariño.

Así quedó demostrado al final del partido en el Monumental. Varios hinchas de la Bicolor buscaron al DT argentino con la esperanza de sacarle una foto. A pesar del protocolo de la delegación chilena, Gareca aceptó el pedido, dejando un momentazo en el corazón de la afición nacional.

Ricardo Gareca compartió un momento con hinchas peruanos. (Video: José Varela)





Resultados de Chile en las Eliminatorias 2026

JORNADA PARTIDO RESULTADO 1 Uruguay vs Chile 3-1 2 Chile vs Colombia 0-0 3 Chile vs Perú 2-0 4 Venezuela vs Chile 3-0 5 Chile vs Paraguay 0-0 6 Ecuador vs Chile 1-0 7 Argentina vs Chile 3-0 8 Chile vs Bolivia 1-2 9 Chile vs Brasil 1-2 10 Colombia vs Chile 4-0 11 Perú vs Chile 0-0

El calendario de Chile en lo que queda de Eliminatorias 2026

JORNADA PARTIDO FECHA HORA (CHI) 12 Chile vs. Venezuela 19/11 21:00 13 Paraguay vs. Chile 20/03/25 Por definirse 14 Chile vs. Ecuador 25/03/25 Por definirse 15 Chile vs. Argentina 04/06/25 Por definirse 16 Bolivia vs. Chile 09/06/25 Por definirse 17 Brasil vs. Chile 09/09/25 Por definirse 18 Chile vs. Uruguay 14/09/25 Por definirse

