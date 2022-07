Se despedirá de los hinchas. Ricardo Gareca tiene previsto dar una conferencia de prensa este martes, donde tendrá la oportunidad de dirigir sus últimas palabras a los hinchas de la Selección Peruana, luego de que no se concretaran las negociaciones para su renovación para continuar en Perú.

Por ello, el ‘Tigre’ tiene previsto arribar a suelo peruano este lunes 18 de julio por la noche, a fin de instalarse horas previas a la rueda de prensa del mediodía, en el Hotel Hilton de Miraflores.

Desde el entorno de Ricardo Gareca señalan que hubo mucha incomodidad por “la informalidad con la que se manejó la operación” desde San Luis, pese a la intención del estratega por seguir, ya que, como lo dijo antes de partir hacia Argentina, el DT recalcó ante la prensa que “siempre Perú es una prioridad para mí”.

Justamente, romper con toda esa informalidad era una de las demandas reclamadas por el ‘Tigre’ para seguir al frente de un tercer proceso en la Videna: que haya una cambio estructural que impulse el trabajo formativo y eleve el nivel de competencia del torneo local, por supuesto, aspectos fundamentales para afrontar el recambio generacional de la Selección Peruana.

Quien ya se encuentra en nuestro país es Néstor Bonillo, preparador físico del comando técnico del ‘Tigre’, quien arribó la noche del sábado a Lima para despedirse de los fanáticos. Se espera que, al igual que el estratega argentino, pueda brindar declaraciones y den de primera mano las razones por las cuales no se llegó a renovar.

Lapadula dedicó un mensaje a Gareca

Gianluca Lapadula dedicó unas conmovedoras palabras a Ricardo Gareca. “Si hoy me siento afortunado por ser parte de la hermosa familia de la selección peruana es en gran medida gracias a ti. Viniste personalmente a Italia y me recibiste con los brazos abiertos en el Perú cuando me uní a la ‘Blanquirroja’”, dedicó el delantero en Instagram, acompañando la publicación con una foto suya junto al ‘Tigre’.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.