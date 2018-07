Ricardo Gareca: ¿en la mira de otra selección sudamericana?

El técnico Ricardo Gareca tiene que responder si acepta dirigir a la Selección Peruana hasta el Mundial de Qatar 2022. Pero esta no es la única propuesta que tendría el entrenador argentino. Otra selección de Sudamérica estaría tras sus pasos.

Hernán Rodrigo López, ex jugador de Vélez Sarfield durante la época del ‘Tigre’, señaló que el entrenador argentino recibió una propuesta de la Selección Paraguaya, en una entrevista con el programa radial argentino 'Estamos Motivados'

" Ricardo Gareca me parece un técnico bárbaro, me gusta el estilo ofensivo que tiene. Es un candidato serio para varias selecciones, sé que ha tenido una propuesta para dirigir a Paraguay. No sería descabellado que suene para Argentina", dijo.

"Sabella, Gareca, Martino, fueron algunos de los técnicos que tuve durante mi paso en el Fútbol Argentino. De todos me he llevado cosas muy positivas", añadió. Hernán Rodrigo López afirmó que el Vélez de Ricardo Gareca fue uno de los mejores equipos que integró.

Ricardo Gareca arribará a nuestro país la próxima semana para reunirse con Juan Carlos Oblitas. El entrenador tiene que dar una respuesta definitiva. ¿Seguirá con la Selección Peruana? La respuesta llegará pronto.

