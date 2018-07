Ricardo Gareca y la opinión de su amigo: "Que tienes ganas de seguir en la Selección Peruana, las tiene"

Esteban el 'Gallego' González, amigo cercano y colaborador de Ricardo Gareca afirmó que el entrenador se quedó con ganas de una revancha con la Selección Peruana , tras la disputa del Mundial Rusia 2018.

"Que tienes ganas de seguir en la Selección Peruana , las tiene, porque sabe que a los jugadores se les puede seguir exigiendo cosas. Él se quedó con ganas de revancha también, porque dijo que estos jugadores pueden dar más", dijo a RPP.

"En ningún momento me dijo que no tenía más ganas de trabajar en Perú. Lo único que me dijo es que quiere descansar, tomarse unos días y tomar su decisión en su momento", añadió el 'Gallego' quien estuvo con Ricardo Gareca en el Mundial Rusia 2018.

Esteban González, quien conoce muy de cerca a Ricardo Gareca , dijo que desconoce qué decisión tomará pero afirmó que el DT no hablará con nadie mientras un entrenador esté dirigiendo.

"Mientras esté otro técnico trabajando Ricardo Gareca no habla con nadie ni a puerta cerrada. Eso te lo puedo asegurar no se va a poner contacto con nadie. Él se sentará a hablar y cómo lo hizo en Perú y en todos los equipos que trabajó. Dirá explíquenme cómo son las cosas y tomará una decisión".

Sobre una propuesta de la Selección Argentina afirmó que hasta el momento solo se trata de especulaciones. Ricardo Gareca es muy pensante. No va a salir corriendo y decir mañana estoy allí en la AFA. Sin duda analizará y se tomará su tiempo porque así lo hizo siempre con Perú, con Vélez y dónde dirigió. Puso su trabajo por delante siempre", contó.

El exfutbolista argentino contó que Óscar Ruggeri también le preguntó por la situación de Ricado Gareca . "Le dije lo mismo, que no sabía que decisión iba a tomar", dijo.



" Ricardo Gareca trabajó feliz y agradecido. Con muchas ganas de conseguir objetivos, a él le daba placer estar con la gente y le daba placer trabajar. No tengo dudas que pasó un gran momento, que estuvo feliz en Perú. Ojalá que decida lo mejor para él porque lo quiero como amigo y si es para quedarse en Perú, yo feliz por el agradecimiento de la gente con el flaco", afirmó.

