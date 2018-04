Ricardo Gareca: "Paolo Guerrero es un muchacho sensacional y su imagen no ha sido perjudicada"

Ricardo Gareca reiteró su confianza de tener a Paolo Guerrero disputando el Mundial Rusia 2018 con la Selección Peruana. El DT de la bicolor dijo que el delantero se merece estar en la Copa del Mundo y que nada ha manchado su carrera.

"Vivo muy de cerca lo de Paolo Guerrero. Hay muchas especulaciones, muchas opiniones. Yo me dejo guiar por la opinión oficial del presidente, de los dirigentes, de Juan Carlos Oblitas, que me van informando. De allí es de donde más me agarro", dijo el DT en entrevista con la agencia argentina Telam.

"Paolo Guerrero es un referente importante, una de las figuras que tiene Perú. Históricamente en su selección es un jugador que ha rendido. Esperamos lo mejor, sobre todo para él como persona. Es un muchacho sensacional. Jamás nos presentó un inconveniente de nada", añadió.

El capitán de la Selección Peruana cumple, el 3 de mayo su sanción de seis meses impuesta por FIFA. Ese mismo día el delantero tiene su audiencia en el Tribunal Arbitral del Deporte. Sus abogados han solicitado que se le anule el castigo pero la Agencia Mundial Antidopaje apeló y pidió una sanción de dos años.

" Paolo Guerrero se vio envuelto en esta situación que ha sido un perjuicio, sobre todo en la continuidad. No creo que de su imagen porque él tiene una imagen muy bien vista en todo el mundo, por su trayectoria", comentó Ricardo Gareca.

