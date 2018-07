El destino de Ricardo Gareca estaría más cerca de Colombia. Así lo afirmó el conductor de FOX Sports Radio de ese país, Francisco “Pacho” Vélez. El periodista afirmó que el hoy extécnico de la Selección Peruana , toma fuerza como el sucesor de José Pékerman.

“Les cuento que Ricardo Gareca está a esto (señal de espacio pequeño con los dedos) de ser el técnico de Colombia. Está muy cerca… También lo quieren en Argentina, él va a decidir, pero si en este momento por Colombia fuera, ya estaría”, dijo.

Hugo Alves, asistente de campo de Ricardo Gareca: "Hoy la única propuesta que tiene es la de volver a Perú"



“Yo respeto el proceso de Pékerman. Pero si me dicen – Sale Pékerman y llega Ricardo Gareca – lo recibo con aplausos. O Reinaldo Rueda, que me gusta, y yo no descarto a Juan Caros Osorio”, dijo.

Ricardo Gareca también suena fuerte en Argentina. Su asistente de campo, Hugo Alves dijo el domingo que el DT solo ha recibido la propuesta de continuar con la selección Peruana pero medios argentinos aseguran que la Asociación de Fútbol Argentino ya tomó contacto con el entrenador.

"Ha habido charlas con varios entrenadores y con allegados. Sí es verdad que Simeone no quiere, sí es verdad que Gallardo no quiere, si es verdad que Pochettino no puede y no quiere. Pekerman está en condiciones de ser manager y Ricardo Gareca entrenador", dijo el periodista de TNT Sports, Hernán Castillo.



"Eso es es una posibilidad latente y que muchos ven con buenos ojos. Hasta ahora no se ha priorizado a ninguno. Con Almeyda también se ha hablado”, añadió.

