No solo habló de fútbol, sino también de la coyuntura sanitaria que vive el país en medio de la pandemia del coronavirus (COVID-19). Ricardo Gareca se refirió a la reactivación de los deportes y sentó su postura a favor de esta medida, pensando no solo en cuanto a la práctica profesional, sino también amateur, apuntando a los menores que se encuentran frenados en casa desde el inicio de esta enfermedad.

“Los jóvenes y los niños no practican deporte, los encierran. El único activo es el profesional, no hay menores. Los chicos necesitan deporte porque el daño puede ser mucho mayor”, dijo el ‘Tigre’ durante la convocatoria de la Blanquirroja para las próximas fechas de las Eliminatorias a Qatar 2022.

“Es mi postura y, en definitiva, todos terminamos acatando lo que las actividades decidan. Se deben reactivar todos los deportes, no solo el fútbol”, agregó el entrenador enviando un mensaje al Gobierno peruano, que también tocó en una rueda de prensa con temas muy variados, como el que saltó a mitad de semana sobre la participación de una campaña política de algunos jugadores de la Selección Peruana.

El entrenador de la Selección Peruana no fue ajeno a la intervención de algunos de los convocados en un video que expresó el apoyo por cierta candidatura presidencial de cara a las Elecciones 2021, y sentó una postura tajante con relación a ello de cara a las Clasificatorias.

“Estamos al margen de cualquier iniciativa privada o expresión. Los jugadores de fútbol pueden expresarse libremente de acuerdo a lo que sienten y consideran, para nosotros no es un problema. Lo que me interesa es que cuando estemos juntos estén enfocados en los partidos de Eliminatorias. Después cualquiera se puede expresar libremente. Lo veo como algo normal, no como algo perjudicial”, sostuvo el ‘Tigre’ en conferencia de prensa.

La vacunación

Ricardo Gareca también dio detalles sobre el proceso de vacunación que pudo realizarse tras una intención de convenio entre la FPF y el MINSA. El estratega argentino reconoció que no se siente obligado ya que las decisiones pasan por temas estrictamente personales.

“No es obligación vacunarse, es una recomendación, son decisiones individuales, cada uno va a optar por lo mejor. Me han involucrado, pero yo no he suspendido la vacunación, acataremos lo que digan las autoridades. Mi postura es que hay gente más vulnerable”, agregó.





