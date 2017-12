Ricardo Gareca habló nuevamente de la sanción de un año que recibió Paolo Guerrero y dijo que muchas veces no entiende las medidas disciplinarias de FIFA, que prohíbe a los jugadores entrenar con sus compañeros. El DT de la Selección Peruana dijo que las sanciones pueden llevar a un jugador a una situación extrema.

El programa ¿Cómo te va? de Radio Uno de Argentina entrevistó al entrenador de la bicolor y le preguntó si igual llevaría a Rusia a Paolo Guerrero si FIFA mantiene la sanción y no le permite jugar el Mundial.

"No podría estar con la delegación ni de vacaciones, es muy triste. La verdad, las medidas FIFA no las entiendo. En un supuesto caso de alguien que tenga un problema de alguna adicción, que no es este caso de Paolo Guerrero, en vez de protegerlo y ayudarlo se le condena. Se aísla al jugador para que consuma más y se le pone al margen de la sociedad", reflexionó el DT.



"En vez de contener al jugador, recuperarlo, el castigo es aislarlo, no dejarlo ni estar con sus compañeros, ni practicar. Pueden llevar a consumir más a alguien que pueda tener un problema de este tipo. Hay cosas que la verdad no se entiende. No es el caso de Paolo Guerrero por supuesto, pero se lleva a un jugador hasta una situación extrema que puede ser un suicidio. Si a una persona le quitas lo que más le gusta, se le margina de todo", añadió Gareca.

El entrenador de la Selección Peruana dijo que es difícil reemplazar a un jugador como Paolo Guerrero por las características que tiene. "Es el capitán del equipo, uno confía en que se le pueda reducir la pena", dijo.



"Es un profesional increíble, abocado a su profesión. Con una trayectoria de jovencito, hasta este percance, muy profesional en todo aspecto. Todo esto es un mal entendido que a veces sucede en la carrera de un deportista y le puede pasar a cualquiera", comentó.

ELOGIOS PARA TRAUCO

Ricardo Gareca también habló de Miguel Trauco y no se guardó los elogios. "Es un jugador que tiene grandes posibilidades (de ser convocado para jugar el Mundial). Desde que empezó a jugar se mantuvo. En Flamengo la exigencia es muy grande y la adaptación a lo mejor le ha costado un poquito, pero apostamos mucho a él y a sus condiciones", señaló.

Los rivales que le tocarán a la bicolor en Rusia 2018 también fueron analizados por Ricardo Gareca. "Los tres que estamos clasificamos de la misma manera (Perú, Dinamarca y Australia clasificaron por repechaje) y eso nos da una cierta paridad. Francia es un aspirante a ganar el grupo y al título, pero los partidos hay que jugarlos", apuntó.

