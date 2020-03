Vestía una elegante camisa blanca, pantalón negro y zapatos bien lustrados. Así salió Ricardo Gareca para su primer partido como entrenador de la Selección Peruana hace cinco años. Nunca más volvió a usar ese atuendo, quién sabe por qué. Quizás, conocido que es muy pegado a la cábalas, prefirió dejarlo luego de caer 1-0 ante Venezuela en Estados Unidos. Pero qué importa, lo mejor vino después.

Ya se ve lejano el 31 de marzo de 2015. Más allá de la derrota en su debut, Ricardo Gareca se convirtió en el entrenador con más partidos y triunfos con la bicolor. Su ciclo se convirtió en el más exitoso de las últimas décadas, encontrando a una selección en la lona y lejos del primer nivel futbolístico para convertirla en una con presencia en la Copa del Mundo y que compite de igual a igual. De manera irónica, su ciclo empezó con una derrota.

Pero a finales de ese verano, las cosas no eran como hoy. Ricardo Gareca llamó a 21 futbolistas en su primera convocatoria. Solo ocho jugaban en el exterior. Para Rusia 2018, por ejemplo, 18 de 23 pertenecían a equipos fuera del Perú. Para colmo, Claudio Pizarro tuvo una sobrecarga muscular y fue desconvocado días antes. La bicolor viajó a Miami con siete foráneos. Además, Paolo Guerrero (suspendido), Jefferson Farfán (lesionado desde un año antes) y Juan Vargas (no lo consideró) también estaban ausentes.

Ya en tierras norteamericanas, lamentablemente, la mamá de Carlos Lobatón sufre un accidente en Lima un día antes del amistoso. ‘Loba’, lógicamente, abandona la concentración y regresa a nuestro país. Ricardo Gareca lo tenía fijo como titular y capitán, así que tuvo que replantear todo a última hora: Gallese, Advíncula, Zambrano, Ramos, Céspedes; Ballón, Tapia, Hurtado, Carrillo, Deza y Ávila fueron sus primeros once elegidos para arrancar.

Ricardo Gareca dirigió a Universitario de Deportes en el fútbol peruano entre 2007 y 2008. (Foto: GEC)

El infortunio perseguía aún al ‘Flaco’ en pleno partido. Quizás por eso nunca más usó la camisa blanca. Jean Deza, hoy polémico personaje, se lesionó a los 29 minutos y le dio su lugar a un habitual titular en la ‘Era Gareca’, Christian Cueva. Deza nunca más volvió a ser llamado, así como Diego Chávez. La mala racha se prolongó al resultado final, una derrota por la mínima ante la ‘vinotinto’, que también estrenaba técnico.

El promedio de edad de su primera oncena titular fue de 24 años con cinco meses, la más baja hasta hoy. Solo estuvo cerca el equipo que le ganó a Ecuador un año después en Eliminatorias, por un mes de ventaja. Seis jugaban en el extranjero, ante los once completos que lo hicieron en el Mundial. Irónicamente, si hoy repitiera la misma alineación, no variaría el número de futbolistas que juegan en la Liga 1 y el exterior.

Advíncula, Carrillo, Cueva, Gallese, Hurtado, Ramos, Ruidíaz, Tapia y Yotun son los únicos de la primera convocatoria de Ricardo Gareca que llegaron a Rusia 2018. En la última Copa América se sumaron Ballón, Gonzales y Zambrano -Hurtado no fue por una lesión-, mientras que los diez restantes, sumando a Pizarro, dejaron de ser llamados en el camino.

“Estuvimos ansiosos. Me hubiera gustado empezar ganando. Falta lo más importante: resultados. Pero me gustó la reacción del equipo”, fueron sus palabras luego del debut, lanzando una frase premonitoria: “Me gustaría ganarme el respaldo de la hinchada, pero para eso hay que trabajar”. Hoy es una de las personas más queridas no solo por los hinchas de la Selección Peruana, sino por todo el país.

Este fue el primer once titular en la 'Era Gareca'. Los polos dicen #FuerzaLoba por el accidente de su madre un día antes. (Foto: GEC)

La primera lista Arqueros Pedro Gallese (Juan Aurich), Diego Penny (Sporting Cristal) Defensas Luis Advíncula (Vitória (POR)), Diego Chávez (Universitario), Jair Céspedes (Juan Aurich), Christian Ramos (Juan Aurich), Yoshimar Yotun (Malmo FF (SUE)), Carlos Zambrano (E. Frankfurt (ALE)) Volantes Josepmir Ballón (Sporting Cristal), Cristian Benavente (Real Madrid B (ESP)), Christian Cueva (Alianza Lima), Christopher Gonzales (Universitario), Paolo Hurtado (Pacos Ferreira (POR)), Carlos Lobatón (Sporting Cristal), Renato Tapia (Twente (HOL)), Óscar Vílchez (Juan Aurich). Delanteros Irven Ávila (Sporting Cristal), André Carrillo (Sporting Lisboa (POR)), Jean Deza (Alianza Lima), Claudio Pizarro (FC Bayern (ALE)), Raúl Ruidíaz (FBC Melgar).

Ya con su clásico buzo puesto, la historia de Ricardo Gareca en la Selección Peruana la conocemos todos. De arranque, la bicolor quedó en el tercer lugar de la Copa América de Chile 2015, como un premonitorio del resto de logros que conseguiría, pero luego las cosas no fueron tan bien. Perú apenas ganó un partido de los seis restante en ese año luego del torneo sudamericano.

A inicios de 2016, Perú igualó con Venezuela y perdió con Uruguay. Con cuatro puntos de 18, se veía muy difícil llegar al Mundial. El ‘Flaco’, de manera silenciosa, decidió renovar a gran parte de su plantel en cara a la Copa América Centenario, torneo en el que acabó invicto. Con esa base decidió afrontar el resto de la Eliminatorias. No le fue bien de arranque, pero todo comenzó a cambiar luego de un triunfazo ante Paraguay en Asunción.

Tres puntos de oro recibió la Selección Peruana al derrotar en mesa a Bolivia. Así, Ricardo Gareca y sus dirigidos agarraron confianza en la recta final del proceso clasificatorio. Nuestro combinado patrio se mantuvo invicto durante todo el 2017 y el primer semestre del 2018. El 15 de noviembre, Perú volvió a clasificar a la Copa del Mundo. Ricardo Gareca ya era la persona más querida en el Perú.

Más allá de la emoción de participar otra vez en el Mundial, la bicolor tuvo un paso fugaz al ser eliminado en su segundo partido. Aun así, todo su plantel y el mismo Ricardo Gareca se ganaron el cariño de todos. Esto aumentó cuando Perú llegó a la final de la Copa América de 2019. La poderosa Brasil, que además era local, arruinó nuestro sueño de ser campeones de América. La ‘Era Gareca’ se había fortalecido.

En total, Ricardo Gareca ha dirigido a la Selección Peruana en 67 partidos con 28 triunfos, más que ningún otro entrenador en la historia de nuestro combinado patrio. Además, suma 16 empates y 23 derrotas. Entre sus logros, está la clasificación a un Mundial y llegar a la final de la Copa América, algo solo hecho por Marcos Calderón en la década de 1970.

El ‘Tigre’ esperó cuatro partidos para celebrar su primer triunfo, gracias a un agónico gol de Claudio Pizarro ante Venezuela en la Copa América 2015. Un año después, consiguió su mejor resultado en una goleada por 4-0 ante Trinidad y Tobago por un amistoso. Para muchos, la mejor exhibición de fútbol en estos cinco años fue en la victoria contra Chile en las semifinales del campeonato sudamericano en 2019.

Christian Cueva es quien más presencias suma en la ‘Era Gareca’ al jugar en 60 de los 67 partidos. Aun así, Pedro Gallese es quien más minutos suma con 5 mil 130. Paolo Guerrero, como era de esperar, es el máximo artillero en estos cinco años con 18 anotaciones. Ante Paraguay tiene una gran racha al ganarle en los cinco partidos que dirigió.

El once titular que le ganó a Paraguay en Asunción (2016), empató con Venezuela en Maturín y empató con Colombia en Lima (2017) es el que más veces repitió junto al que jugó en cuartos, semifinales y la final de la Copa América 2019. La Selección Peruana se prepara para clasificar al sexto Mundial de su historia mientras Ricardo Gareca proyecta qué nuevos récords podrá batir.

La ‘Era Gareca’ PJ G E P Mundial 3 1 0 2 Eliminatorias 20 8 6 2 Copa América 16 7 5 4 Amistosos 28 12 5 11 TOTAL 67 28 16 23

*Si consideramos el resultado en cancha (Bolivia 2-0 Perú, 2016), el Total sería de 27-16-24.

Más triunfos Paraguay (5) Más partidos Brasil y Colombia (7) Primer partido 31.03.2015 Perú 0-1 Venezuela, Amistoso Primer triunfo 18.06.2015 Perú 1-0 Venezuela, Copa América Mejor resultado 23.05.2016 Perú 4-0 Trinidad y Tobago, Amistoso Once titular más usado (1) Gallese; Corzo, Ramos, Rodríguez, Trauco; Tapia, Yotun; Cueva, Carrillo, Flores, Guerrero (3 partidos, 2017-2018) Once titular más usado (2) Gallese; Advíncula, Zambrano, Abram, Trauco; Tapia, Yotun; Cueva, Carrillo, Cueva; Guerrero (3 partidos, 2019) Logros Clasificación al Mundial 2018, Segundo puesto Copa América 2019, Tercer puesto Copa América 2015

Ricardo Gareca tuvo varias bajas importantes en su primer partido con la Selección Peruana. (Foto: GEC)

Los números en la ‘Era Gareca’

Más partidos PJ Christian CUEVA 60 Pedro GALLESE 57 Renato TAPIA, Yoshimar YOTUN 53 Luis ADVÍNCULA, Edison FLORES 49 Miguel TRAUCO 48 Paolo GUERRERO 46 André CARRILLO 44 Christian RAMOS 38 Raúl RUIDÍAZ 34 Jefferson FARFÁN, Andy POLO 31 Pedro AQUINO, Alberto RODRÍGUEZ 25 Paolo HURTADO, Carlos ZAMBRANO 24 Aldo CORZO 23 Luis ABRAM, Yordy REYNA 20 Josepmir BALLÓN 19 Christofer GONZALES 18 Carlos ASCUES, Ánderson SANTAMARÍA 17 Miguel ARAUJO 16 Carlos LOBATÓN 15 Cristian BENAVENTE 11 Sergio PEÑA, Claudio PIZARRO, Joel SÁNCHEZ, Juan VARGAS 9 Luiz DA SILVA 8 Carlos CÁCEDA, Jair CÉSPEDES, Nilson LOYOLA, Óscar VÍLCHEZ 6 Wilder CARTAGENA, Gabriel COSTA, Renzo REVOREDO 5 Adan BALBÍN, Horacio CALCATERRA, Alejandro HOHBERG 4 Irven ÁVILA, Alexander CALLENS, José CARVALLO, Diego PENNY 3 Armando ALFAGEME, Iván BULOS, Marcos LÓPEZ, Pedro REQUENA, Alexander SUCCAR 2 Alexis ARIAS, Daniel CHÁVEZ, Jean DEZA, Alexi GÓMEZ, Johan MADRID, José MANZANEDA, César ORTIZ, Jesús PRETELL, Kevin QUEVEDO, Edwim RETAMOSO, Hansell RIOJAS, Ray SANDOVAL, Adrián ZELA 1

Pre-lista o no jugaron Eliminatorias Cord Cleque, Diego Mayora, Víctor Peña Copa América Paulo Albarracín, Patricio Álvarez, Gianfranco Chávez, Gustavo Dulanto, Horacio Benincasa, Alexis Cossio, Paolo De La Haza, Julio Landauri, Leonardo Mifflin, Ángel Romero, Marcio Valverde, Mario Velarde Amistosos Diego Chávez, Alejandro Duarte, Roberto Siucho

Christian Cueva ha jugado en 60 de los 67 partidos de la 'Era del 'Tigre''. (Foto: Getty Images)

Más goles Paolo GUERRERO 18 Edison FLORES 13 Christian CUEVA, Jefferson FARFÁN 10 André CARILLO 5 Raúl RUIDÍAZ 4 Pedro AQUINO, Renato TAPIA 3 Christian RAMOS, Yoshimar YOTUN 2 Luis ABRAM, Luis ADVÍNCULA, Cristian BENAVENTE, Daniel CHÁVEZ, Luiz DA SILVA, Christofer GONZALES, Paolo HURTADO, Claudio PIZARRO, Andy POLO 1 Gary Medel, Leonel Rocco (CHI), Edgar Benítez (PAR), David Ospina (COL) Autogol

Paolo Guerrero también es quien más veces llevó la cinta de capitán con Ricardo Gareca. (Foto: Getty Images)

Más minutos Pedro GALLESE 5,130′ Christian CUEVA 4,677′ Miguel TRAUCO 4,187′ Luis ADVÍNCULA 4,135′ Renato TAPIA 3,948′ Paolo GUERRERO 3,890′ Edison FLORES 3,456′ Yoshimar YOTUN 3,432′ Christian RAMOS 3,044′ André CARRILLO 2,823′ Jefferson FARFÁN 2,358′ Alberto RODRÍGUEZ 2,073 Carlos ZAMBRANO 1,923′ Luis ABRAM 1,505′ Aldo CORZO (1,448′), Raúl RUIDÍAZ (1,445′), Carlos ASCUES (1,337′), Andy POLO (1,275′), Josepmir BALLÓN (1,132′), Miguel ARAUJO (1,056′), Pedro AQUINO (1,037′), Ánderson SANTAMARÍA (1,003′) 1,500′ - 1,000′ Carlos LOBATÓN (910′), Juan VARGAS (807′), Christofer GONZALES (702′), Yordy REYNA (628′), Paolo HURTADO (565′), Claudio PIZARRO (508′), Carlos CÁCEDA (488′), Cristian BENAVENTE (459′), Jair CÉSPEDES (458′) 999′ - 450′ Joel SÁNCHEZ (447′), Óscar VÍLCHEZ (431′), Renzo REVOREDO (405′), Nilson LOYOLA (363′), Luiz DA SILVA (259′), Alejandro HOHBERG (215′), Sergio PEÑA (213′), José CARVALLO (211′), Diego PENNY (201′), Gabriel COSTA (196′), Irven ÁVILA (185′), Alexander CALLENS (183′) 449′ - 100′ Edwin RETAMOSO (90′), Wilder CARTAGENA (87′), Daniel CHÁVEZ (81′), Adan BALBÍN (71′), Iván BULOS (68′), César ORTIZ (54′), Armando ALFAGEME (49′), Horacio CALCATERRA (49′), Johan MADRID (45′) 99′ 45′ José MANZANEDA (34′), Ray SANDOVAL (32′), Alexander SUCCAR (32′), Marcos LÓPEZ (30′), Jean DEZA (29′), Pedro REQUENA (27′), Jesús PRETELL (24′), Kevin QUEVEDO (15′), Alexis ARIAS (14′), Hansell RIOJAS (10′), Alexi GÓMEZ (7′), Adrián ZELA (4′) 44′ - 1′

Pedro Gallese debutó en la Selección Peruana un año antes de la llegada de Ricardo Gareca. (Foto: Getty Images)

Tarjetas Amarillas Luis ADVÍNCULA 14 Renato TAPIA 12 Yoshimar YOTUN 11 Carlos ZAMBRANO 10 Paolo GUERRERO 7 Miguel TRAUCO 6 Josepmir BALLÓN, André CARRILLO, Christian RAMOS 5 Aldo CORZO, Christian CUEVA, Pedro GALLESE 4 Pedro AQUINO, Jefferson FARFÁN, Paolo HURTADO, Carlos LOBATÓN 3 Carlos ASCUES, Edison FLORES, Christofer GONZALES, Nilson LOYOLA, Claudio PIZARRO, Pedro REQUENA, Ánderson SANTAMARÍA 2 Miguel ARAUJO, Ivan BULOS, Carlos CÁCEDA, José CARVALLO, Gabriel COSTA, Renzo REVOREDO, Yordy REYNA, Alberto RODRÍGUEZ, Juan VARGAS, Óscar VÍLCHEZ 1

Tarjetas Rojas Yoshimar YOTUN 2 Christian CUEVA, Christian RAMOS, Pedro REQUENA, Carlos ZAMBRANO 1

Yoshimat Yotun es el único futbolista con más de una tarjeta roja en el proceso de Gareca. (Foto: Getty Images)