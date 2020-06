Ricardo Gareca tenía la maleta lista para enrumbar a Argentina y ver a su familia pero decidió posponer su viaje y permanecer en Lima. Depor confirmó que la aprobación del protocolo y la autorización del Instituto Peruano del Deporte (IPD) para el reinicio de los entrenamientos cambiaron los planes del DT de la Selección Peruana y se quedará en Lima.

Depor supo que la razón de no viajar a su país fue que Ricardo Gareca quiere estar en el país para cuando los jugadores vuelvan a entrenar en sus clubes. Según lo planeado por la Federación Peruana de Fútbol, los equipos entrenarán dentro de 15 días, aproximadamente.

El entrenador de la Selección Peruana no ha descartado aun retornar a su país pero no tiene fecha confirmada para otro vuelo. Por el momento no está en sus planes viajar y solo tiene en la mira el reinicio de los trabajos de los jugadores de la Liga 1.

Ricardo Gareca iba a partir a Buenos Aires este sábado en un vuelo humanitario. El técnico debía presentarse hoy en la embajada para pasar las pruebas de descarte de COVID-19 pero asistió ya que decidió no tomar el avión. Su cupo será ocupado por otro compatriota suyo que se encontraba en lista de espera.

“Se me cruza la posibilidad de estar con mi familia. Si me voy no es para volver en una semana o 10 días por el tema de los vuelos y porque me gustaría estar un tiempo, iría viendo que sucede porque me gustaría estar un buen tiempo en casa. Esto va a llevar un tiempo (el reinicio de los entrenamientos y la Liga 1) y en el mes de julio los equipos puedan trabajar en su totalidad. Ese tiempo lo puedo aprovechar”, dijo Ricardo Gareca hace unos días.

