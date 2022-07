La salida de Ricardo Gareca de la Selección Peruana confirma la llegada de un nuevo comando técnico al equipo de todos, el mismo que aún no tiene cabeza confirmada, pero sí varios postulantes que podrían quedarse con el buzo del equipo blanquirrojo con miras al próximo proceso clasificatorio.

En ese sentido, uno de los nombres que mayor fuerza tomó fue el de Jorge Sampaoli. Desde Argentina consideran que el ‘Hombrecito’ es uno de los ideales sucesores del ‘Tigre’, aunque Martín Libermann reconoció que ya existía un contacto entre los directivos de la FPF y Sebastián Beccacece.

Si bien los argentinos aparecen como principales opciones para llegar a la dirección técnica de la Selección Peruana, fueron descartados -hace unos días- por la propia Federación Peruana de Fútbol (FPF), la misma que indicaba que no había un “plan B”, ya que confiaban en la renovación de Ricardo Gareca, cosa que no se dio por algunos aspectos en la negociación que no le parecieron éticos al ‘Tigre’.

Así como hay opciones extranjeras, hay una nacional que se va haciendo espacio entre estas: la de Juan Máximo Reynoso. Actualmente libre, por rescindir contrato con Cruz Azul de México, el ‘Cabezón’ es de los más voceados por los hinchas nacionales, quienes esperan que pueda llegar al equipo incaico.

El momento del adiós

Fueron siete años los que Ricardo Gareca estuvo al frente de la Selección Peruana, los mismos que llegaron a su fin tras la negociación fallida entre el ‘Tigre’ y la Federación Peruana de Fútbol (FPF), entidad que decidió proponerle una considerable baja de sueldo al DT (cercano al 40 %). Esta situación y la forma cómo se llevó la operación, no fue aceptada por el entrenador argentino y su entorno en la última reunión en Buenos Aires.

Con ello, llegará el momento para que el estratega pueda despedirse de los medios e hinchada nacional, la misma que lo acompañó por dos procesos clasificatorios. Según se dio a conocer, la cita será este martes 19 de julio, día elegido por el ‘Tigre’ para despedirse de los medios de comunicación y la hinchada peruana.





