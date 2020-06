La idea de volver a Argentina para estar con su familia sigue rondando la cabeza de Ricardo Gareca, luego de más de 70 días de encierro solo en Lima. El entrenador de la Selección Peruana dijo que si se va será para pasar un buen tiempo con los suyos mientras los equipos arrancan con su preparación para el retorno de la Liga 1. La posibilidad de quedarse en su país hasta el retorno de la competencia es una opción cada día más cercana para el ‘Tigre’.

“Más allá que comience la Liga 1, cada vez uno siente más necesidad de estar con la familia. Independientemente de lo que suceda, trascurrido el tiempo que estamos se me cruza la posibilidad de viajar luego de 76 días. Eso, reitero, independientemente de lo que suceda”, dijo en UCI Noticias.

El entrenador explicó que es el jefe de prensa de la Selección Peruana quien se encarga de averiguar los vuelos humanitarios que salen desde Lima rumbo a Argentina, estar en contacto con el Consulado y ver las posibilidades de viajar.

“Si me voy no es para volver en una semana o 10 días por el tema de los vuelo y porque me gustaría estar un tiempo, iría viendo que sucede porque me gustaría estar un buen tiempo en casa. Esto va a llevar un tiempo (el reinicio de los entrenamientos y la Liga 1) y en el mes de julio los equipos puedan trabajar en su totalidad. Ese tiempo lo puedo aprovechar”, afirmó el entrenador. ¿Podría llegar a ver el reinicio de la Liga 1 en Argentina (en el mes de agosto)? “No quisiera anticipar pero podría llegar a ser”, respondió.

Primero la Liga 1 y luego la Selección

Ricardo Gareca afirmó que los clubes necesitarán un mes de preparación para volver a las competencias y así evitar lesiones. “Un mes o más de acondicionamiento se necesita dada la coyuntura. Hay chicos que están en condiciones más favorables, otros entrenan como pueden en espacios muy reducidos. Se ha perdido totalmente la distancia y necesitan recuperarla para que no haya problemas graves. En algunos casos creemos que mucho más de un mes”, comentó.

El ‘Tigre’ dijo que no ve posible iniciar antes los entrenamientos con la Selección Peruana. “La Selección representa las instituciones y no es viable que comience a entrenar y los clubes se queden al margen. Las instituciones deben iniciar primero y ver las condiciones para ver si nosotros tenemos esa posibilidad. No puede estar separa la selección de las instituciones”, apuntó.

