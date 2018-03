Ricardo Gareca: "Vi el partido contra Boca y creo que Alianza Lima estuvo más cerca de ganarlo"

Ricardo Gareca siguió de cerca el debut de los equipos peruanos en los torneos internacionales y consideró que en el duelo entre Alianza Lima y Boca Juniors en el Estadio Nacional, los victorianos pudieron haber tenido mejor suerte.

Para el DT de la Selección Peruana, el encuentro fue parejo, pero si tendría que inclinarse por alguno de las dos escuadras, dijo que los pupilos de Pablo Bengoechea estuvieron más cerca de conseguir los 3 puntos.

"Yo he presenciado el partido en el estadio, y no he visto superioridad alguna de un equipo respecto al otro. Alianza Lima estuvo bien parado y estratégicamente hizo un buen partido. Si tuviera que analizar el resultado de un ganador me inclinaría por ellos", dijo Gareca en RPP.

"En líneas generales, he visto buenas actuaciones de los equipos peruanos y eso es importante. Mira lo que pasó con el equipo campeón de la liga argentina y la peruana, eso demuestra un crecimiento", agregó.



Ricardo Gareca anunció su convocatoria para los duelos amistosos ante Croacia e Islandia y convocó al zaguero de Alianza Lima, Miguel Araujo.

