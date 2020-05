Ricardo Gareca recibió un inesperado regalo cuando se inició la cuarentena en nuestro país debido a la presencia del COVID-19. El entrenador de la Selección Peruana se encuentra solo en Lima y en el arranque del estado de emergencia dispuesto por el Gobierno. El DT recibió como obsequio una mascota para sobrellevar el encierro.

“Tengo una perrita Collie que se llama Almendra, fue un regalo del jefe de prensa de la Selección Peruana, Nicolás Rey. Me hace compañía, la esposa de Nicolás le puso el nombre y me gustó”, contó el técnico de la ‘bicolor’ en RPP.

Ricardo Gareca dijo que más de una vez recibió la propuesta de partir a su país en vuelo humanitario ya que toda su familia se encuentra en Buenos Aires. “Tuvimos cantidad de veces la oportunidad de viajar. A diario llama el jefe de prensa y me informa de distintos vuelos que se van programando, pero hemos decidido seguir, continuar. Pero todo tiene un límite, ya transcurrieron 70 días lo que necesitamos es que se empiece a reactivar todo de una vez”.

Fuerte mensaje

El entrenador de la Selección Peruana dio un fuerte mensaje sobre el momento que vive el país por el COVID-19 y las medidas adoptadas por el Gobierno hasta la fecha.

“Yo hablo desde la comodidad. Habrá gente irresponsable, pero la mayoría tiene necesidades. ¿Quién se pone en el lugar de esa gente? ¿Cómo le dices que esté encerrada? Yo puedo estar encerrado. A cuánta gente le dices que esté en su casa y es un caldo de cultivo estar en su casa. Hay que darles mascarillas. ¿Cuál es la cuestión? ¿La higiene? Dásela. Hay gente que no tiene agua. Les estamos exigiendo que se lave las manos y no tiene agua. Repartamos mascarillas. Hay gente irresponsable, pero hay gente que necesita y si no sale se muere de hambre”, reflexionó el entrenador.

Al final de la entrevista, Ricardo Gareca envió un mensaje solidario a todos los peruanos. “No tengo duda de que más allá de que esto es una tragedia, el peruano se va a levantar y va a salir de esto fortalecido. Un abrazo para toda la gente. A toda la gente que ha tenido pérdidas, el cuerpo técnico de la Selección le manda un abrazo. Estamos con ustedes”.

