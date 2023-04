En marzo, Ricardo Gareca se unió a Vélez Sarsfield después de haber dejado su cargo como director técnico de la selección peruana de fútbol, donde había trabajado durante siete años. Durante su tiempo con la ‘Bicolor’, logró éxitos notables, incluyendo la clasificación al Mundial, el subcampeonato en la Copa América y una mejora en el ranking FIFA. Con la voz autorizada, el estratega se pronunció y habló sobre diversos temas relacionados con el fútbol peruano, al presente de algunos jugadores, y sobre su relación con Agustín Lozano.

En una entrevista para ‘Negrini lo Sabe’ de Radio Ovación, abordó varias cuestiones, incluyendo la situación actual de Luis Advíncula y Paolo Guerrero en el fútbol argentino, así como la ausencia de una política deportiva clara en el país. Asimismo, se animó a comentar sobre cómo se llegó a poner fin a su relación laboral con la Federación Peruana de Fútbol.

Sobre Luis Advincula y Paolo Guerrero

“(A Luis Advíncula) le salió un golazo, en los entrenamientos de la selección muchas veces queríamos que haga esa diagonal y haga ese tipo de remates de zurda. En el repechaje con Nueva Zelanda mete un zurdazo en el travesaño, es una característica de él, a partir de su gol Boca levanta y termina justificando la victoria”, expresó Gareca.

En cuanto a Guerrero en Racing, “lo de Paolo es sensacional, verlo nuevamente en las canchas, ver cómo está, esto habla de un jugador excepcional que está mentalizado en todo. Se adaptó rápido al fútbol argentino. Lo de ser convocable o no, prefiero evitar ese tipo de comentarios y no entrar a la decisión de Juan Reynoso”.

La crítica de Ricardo Gareca al fútbol peruano

Gareca destacó que para mejorar el fútbol peruano es fundamental contar con una política deportiva sólida y a largo plazo. Señaló que es importante entender que los jóvenes deportistas necesitan tiempo y apoyo para desarrollarse y obtener resultados, y que la improvisación y la interrupción constante de procesos solo genera retrocesos.

“Perú necesita una política deportiva, lo que pasa es que todos piensan que los jóvenes deben conseguir resultados inmediatos, cuando esto no es así. Es sembrar para luego ver los frutos, pero cuando todo se interrumpe y hay improvisación, los cambios de técnicos es volver todo a cero. Se tienen que juntar las distintas áreas que corresponden a un país”.

“Los jóvenes son el futuro del país, donde compita, tenga educación. Las potencias mundiales apuestan solo a educación y deporte. Varias veces traté de involucrarme, pero hubo medios que señalaron que por ser extranjero eso no me correspondía. Hubo críticas que me hicieron reflexionar y que me hicieron entender que hay lugares a los que uno no debe llegar”, agregó.

La relación que tuvo Ricardo Gareca con Agustín Lozano

En cuanto a su relación con la FPF, Gareca relató cómo finalizó su vínculo con la institución. Según explicó, fue contratado por el presidente Oviedo y mantuvo una relación de respeto con Lozano durante todo el tiempo que trabajó en la selección peruana. Sin embargo, cuando llegó el momento de renovar su contrato, no se pudo llegar a un acuerdo.

“Si tengo que hablar de Lozano, él llegó a la presidencia como todos conocemos. A mí me contrató Oviedo, la relación con Lozano fue de respeto, de ambos lados en todo momento y cuando fue el momento de la renovación, directamente no hubo opción. Incluso, cuando nos dimos cuenta que trascendía un tema económico, dimos por terminada la relación laboral”.

“Y es que lo que menos me interesaba a mí era que se conozca todo lo relacionado al dinero. Por cómo estaba el país y en general. Teníamos la confianza necesaria como para que cualquier dirigente pueda reunirse en privado todo lo que teníamos que hablar. Pero cuándo el direccionamiento fue hacía ese lado decidimos ponerle punto final a todo”, indicó.

¿Por qué Ricardo Gareca no llegó a dirigir a Ecuador?

El ‘Tigre’ explicó que las negociaciones con la selección ecuatoriana se prolongaron demasiado y, aunque siempre está dispuesto a asumir el desafío de dirigir selecciones nacionales, decidió aceptar la oferta de Vélez Sarsfield debido a su estrecha relación con el club y la posibilidad de estar más cerca de su familia en Argentina.

