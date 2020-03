Roberto Palacios es uno de los jugadores más icónicos de la historia del fútbol peruano e incluso se destaca por ser el futbolista que más partidos disputó junto a la Selección Peruana con 128 cotejos.

El ‘Chorri’ se animó a responder diversas preguntas de sus seguidores en redes sociales. Una de ellas fue sobre si ocuparía el puesto de Nolberto Solano. “Si la FPF me necesita en cualquier puesto que pueda ayudar a mi selección con gusto iría”, respondió Roberto Palacios.

“Si hay sanción o no eso lo ve la FPF, yo no le deseo ningún mal a nadie”, añadió el ex jugador peruano ante lo que pueda suceder con Nolberto Solano.

Roberto Palacios habló sobre los posibles equipos a los que pudo llegar. “Hubo propuestas, cuando estuve en México se presentó la posibilidad de ir a España pero los números no permitieron llegar a un buen acuerdo. También pude llegar a Inglaterra pero bueno el fútbol me llevó por otros caminos”.

Sentimiento celeste

“Sporting Cristal para mí es mi casa, un sentimiento muy especial. Tengo un romance eterno con la celeste por eso siempre jugué para Cristal. Aquí me formé, debute y me retire”, expresó Roberto Palacios sobre lo que significa el club rimense para él.

