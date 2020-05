En las últimas semanas, una serie de jugadores Selección Peruana han confesado su hinchaje y revelaron sus ganas por terminar su carrera en el equipo de sus amores, sin embargo, Christian Ramos fue sometido a la misma pregunta y aseguró no lo tiene claro ya que le gustaría retirarse en aquel club en el que le paguen más.

“Me voy a retirar en el equipo que me pague más (risas). No lo he pensado, ahora quiero jugar e César Vallejo e intentar salir campeón, el otro año quiero seguir jugando y no pienso mucho en el club. Soy hincha de Alianza Lima pero no digo me quiero retirar ahí”, sostuvo el defensa central que ahora milita en el equipo que dirige ‘Chemo’ del Solar en una entrevista vía Instagram con Fútbol al 100.

Luis Advíncula, quien se encontraba siguiendo la transmisión decidió intervenir a través de los comentarios y dijo “eres un mercenario. El dinero es lo único que te importa”, a lo que Ramos respondió “No es así Luchito, qué va a pensar la gente, quiero lo mejor para mi nada más”.

Cabe precisar que Christian Ramos tiene una gran trayectoria en el extranjero y también tuvo la oportunidad de vestir las camisetas de los tres clubes más reconocidos Perú, Alianza Lima, Universitario de Deportes y Sporting Cristal.

Ricardo Gareca: “Somos capaces de poder cumplir con el protocolo que el gobierno establece"

Ricardo Gareca, técnico de la Selección Peruana, no es ajeno a la situación que vive el Perú en medio de la pandemia por el coronavirus. El DT cree que la Liga 1 se puede volver a jugar respetando los protocolos sanitarios.

“Somos capaces de poder cumplir con el protocolo que el gobierno establece. Es indispensable que el gobierno confíe en la gente del fútbol. Lo que necesitamos nosotros es que el mundo vea que Perú es capaz de tomar decisiones", indicó en entrevista a Movistar Deportes.

VIDEO RECOMENDADO

Aldo Corzo y su alegría por el retorno del Fútbol

Aldo Corzo y su alegría por el retorno del Fútbol (Instagram)

TE PUEDE INTERESAR