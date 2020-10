Ya pasaron poco más de ocho meses desde que Alejandro Escudero emprendió un nuevo desafío a sus cortos 16 años, emigrar al balompié argentino. Tras sus destacadas actuaciones en Universitario de Deportes, pegó el salto y se unió a las filas del Club Atlético Lanús.

En diálogo con Depor, el mediocampista de la categoría 2004, contó que ante un requerimiento del propio club ‘Granate’, empezó hace algún tiempo los trámites para nacionalizarse como argentino.

“El club me pidió que me nacionalice y que comience las gestiones para poder jugar el torneo de AFA (Sub-17), que es el torneo principal de Argentina. Esto me permitiría ser seleccionable para la selección, si en todo caso la Federación Peruana de Fútbol no me convoca. Con ellos ya perdí contacto hace cinco meses”, afirmó el futbolista nacido en Magdalena del Mar.

Asimismo, Escudero contó que todavía no ha sido llamado a ningún microciclo de la Selección Sub-17, que se prepara para próxima Copa del Mundo, a disputarse el próximo año en nuestro país.

“Yo ahora estoy en Lima y me quedo hasta fin de mes, a la espera de que pase algo. Mi idea era que si me pueden llamar, que lo hagan mientras estoy en Perú. No se porque se perdió el contacto, se que con algunos jugadores la comunicación si constante, pero conmigo no fue así. Mi idea principal es representar a Perú”, agregó.

