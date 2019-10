"No cambiaría a Perú por España": Alessandro Burlamaqui y el amor hacia su país viviendo en el extranjero

Para algunos, vivir lejos de su país es la excusa perfecta para desligarse totalmente de sus raíces. A otros ni la distancia les rompe el vínculo y ese es el caso de Alessandro Burlamaqui , futbolista peruano de tan solo 17 años, que a pesar de vivir en España desde el 2003 no ha perdido el amor por los colores de ‘La Blanquirroja’.

En primer lugar por su relación familiar. Sus abuelos y tíos siguen viviendo en Lima, además de que sus padres le han repetido hasta el cansancio de “lo hermoso que es el país”. Los viajes hasta la tierra que lo vio nacer han sido recurrentes durante su corta vida, por lo que la emoción cuando fue contactado por la Federación Peruana de Fútbol fue gigante para todos en su casa.

Esto dijo Alessandro Burlamaqui de los hinchas peruanos cuando estuvo en Lima. (Vídeo: Eduardo Combe)

Y es que así como siempre estuvo cerca del Perú, hizo lo propio con lo que se trata de la pelota. Ligado al fútbol como regalo de su padre, Alessandro empezó a competir en clubes desde que tenía 5 años. Primero en el Gimnàstic de Tarragona, luego en el Sant Andreu y Reus Deportivo para, finalmente, dar “el gran salto” al Espanyol siempre como mediocampista.

Por eso, después de haber sido convocado a la sub17 para el Campeonato Sudamericano de este año, Burlamaqui tiene claro cuál es su siguiente paso para escalar hasta la élite del fútbol mundial. “Juego en el Juvenil B y el año pasado nos quedamos a solo dos puntos de ser campeones de Liga. Este año sería muy lindo poder ser campeones”, señaló en conversación con Depor.

Algunos de los otros jugadores que fueron elegidos junto a Alessandro Burlamaqui por The Guardian. (Captura) Algunos de los otros jugadores que fueron elegidos junto a Alessandro Burlamaqui por The Guardian. (Captura)

No lo cambia por nada

Hoy por hoy es el gran abanderado del Perú. Después de haber sido nombrado como una de las 60 jóvenes promesas del diario inglés The Guardian, infla el pecho por él y también por todo el país. “Es un orgullo representar a mi país y saber que nuestro fútbol da la talla junto a los mejores del mundo”, contó.

Su amor es tan grande por la bicolor, que nadie sería capaz de alejarlo de ella. Por eso, si es que la selección española llegara a tentarlo para ser parte de sus filas, la respuesta de Alessandro sería negativa. “No dejaría a Perú. Es mi país de nacimiento y la gente me transmitió mucho cuando fui a jugar allá. Por eso, a pesar de que España me ha dado todo, me ilusiona mucho lograr grandes cosas con mi selección”, confirmó.

Así fue el reencuentro de Alessandro Burlamaqui con su familia en el Sudamericano Sub17.

Y para que el contacto no se pierda, Carlos Silvestri parece estar tomando la batuta en las conversaciones con la joya peruana. Según nos contó el futbolista del Espanyol, quien fuera su entrenador en la última selección sub17 es el que le escribe constantemente para saber cómo le va y qué tal le está yendo. Pero así como él, la relación con sus compañeros nunca se acabó e incluso Burlamaqui se atrevió a decir que eran “como una familia”.

Pero así como ya todos lo vieron mostrar sus cualidades en el estadio San Marcos entre marzo y abril, él espera que su futuro esté destinado a defender los colores del equipo mayor, del cual se considera un hincha más. “Sufrí mucho viendo los partidos del mundial, pero me sentí orgulloso porque dieron la talla”, contó. Además no dudó en elogiar a Paolo Guerrero, a quien considera “la figura representativa de la selección peruana”.

Alessandro Burlamaquí solo ha jugado en un amistoso, ante Ecuador. (Foto: FPF) El primer amistoso de Alessandro Burlamaqui con la selección fue ante Ecuador. (Foto: FPF)

Eso sí, a pesar de que el ‘capi’ es la cara visible, Alessandro también destaca la labor de la gente que trabaja como él. Por eso habla de Renato Tapia y Pedro Aquino con mucho respeto. “Son los que más me gustan”, soltó, antes de decir que Yoshimar Yotún “es más mixto”, pero también le gusta ¿Podrá compartir el medio con ellos en algún momento?

La tiene clara

Defender la camiseta del Espanyol de Barcelona le ha permitido codearse con los mejores. En el equipo ‘periquito’ le dieron la chance de entrenar con el primer equipo y se lució. Los partidos de práctica le sirvieron para mostrar toda su calidad e incluso se dio el lujo de ganar los tres que disputó con su equipo, donde hacía dupla junto a Marc Roca, mediocampista que fue pretendido por los grandes de Europa –entre ellos el Bayern Munich– en el último verano europeo. “Me felicitó por mi rendimiento y eso motiva”, nos contó.

La polémica jugada en contra de Alessandro Burlamaqui que no terminó favorable a Perú. (Fuente: Movistar Deportes)

Y aunque sabe que tiene “mucho camino por recorrer” para llegar a la élite del fútbol español, él tiene claro que lo que quiere conseguir está dentro del ‘Viejo Continente’. Dicho esto, a pesar de su amor por los colores patrios, él no siente nada por ningún club peruano y no está en sus planes jugar alguna parte de su carrera en el torneo local.

“Uno nunca sabe, pero la verdad es que no lo tengo en mente”, agregó. Pero aunque sueña con ser un futbolista de primer nivel, no tiene dudas de que los estudios deben estar a la par: “sí quiero estudiar una carrera”, culminó. Así, un jugador con un potencial enorme (como recalcó The Guardian), tiene muy claro los pasos que debe seguir. Eso no solo es un triunfo para la selección, sino también para todo el fútbol peruano.

► Diferencia mínima: Perú perdió 1-0 con Uruguay en el Centenario de Montevideo por fecha FIFA [VIDEO]



► Tensión en Montevideo: Luis Advíncula y Rodrigo Bentancur casi se van a las manos en el Perú vs. Uruguay [VIDEO]



► Así fue el reestreno de Alejandro Hohberg con la Selección Peruana [VIDEO]



► Los divertidos memes que dejó la derrota de la Selección Peruana ante Uruguay en Montevideo [FOTOS]