Alessandro Burlamaqui dejó Espanyol y se unió al equipo filial del Valencia hace algunas semanas. En su corto tiempo el el cuadro ‘Che’, sin embargo, ya tuvo la oportunidad de ser parte del grupo profesional y ha participado en varios amistosos, el más reciente frente al AC Milan.

De su anhelo de representar a la Selección Peruana y más, el futbolista que dejó Perú y viajó a España cuando tenía un año, habló en una reciente entrevista con ESPN.

“Tengo que estar agradecido a España porque al final es el país que me ha visto evolucionar como persona y como futbolista. Tengo que estar agradecido por ello, pero yo me he comprometido con Perú, quiero jugar por Perú. Siempre voy a estar agradecido a España, pero ahora mi prioridad es jugar por Perú”, dijo.

Por otro lado, el deportista de 19 años, que fue parte del Espanyol y también pasó por Sant Andreu y Reus Deportiu, destacó la participación de la ‘Blanquirroja’ en la reciente edición de la Copa América, donde llegó hasta semifinales, siendo eliminada por Brasil.

“Estoy feliz por el papel que hizo Perú en la Copa América, creo que el equipo supo responder muy bien. Hizo una grandísima Copa América en conjunto, todo el equipo. Que esto nos sirva para ir a las Eliminatorias de la mejor manera y poder llevarnos los puntos que necesitamos en cada fecha”, indicó.

Burlamaqui, que confesó que quedó impresionado con el portugués Gonçalo Guedes, se animó a dar algunos nombres de los elementos de la Selección que siguió con atención recientemente y también expuso su admiración por el juego de Pedro Aquino.

“Yo de esta Copa América, (destaco) a Tapia y Yotún, porque son los futbolistas que juegan en mi posición, pero también, de los de la Selección, Aquino me gusta mucho. Es un jugador que lo tengo bien ubicado”, señaló.





