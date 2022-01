Mientras la selección peruana se preparaba para disputar el Mundial de Rusia 2018, Alex Valera, con 22 años, en marzo de aquel año, afrontaba la Copa América de Fútbol Playa en nuestro litoral. ¿Quién se iba a imaginar que años después, aquel zurdo llegaría al combinado peruano absoluto? Seguramente solo él y su familia. El ‘9′ de Universitario de Deportes ha tenido que superar diversos obstáculos y está cumpliendo una serie de sueños. No obstante, está peleando por alcanzar su objetivo primordial, el de conseguir un lugar de manera fija en el universo de Ricardo Gareca.

En octubre del 2020, sorprendió al ser convocado por Ricardo Gareca cuando celebraba goles con la camiseta de Deportivo Llacuabamba (aquella temporada marcó en 9 oportunidades). Hoy, su nombre ya no es una sorpresa, sino un constante en la lista de seleccionados del medio local. Justamente, para los trabajos de diciembre pasado, Alex Valera fue tomado en cuenta. Dejó de lado sus vacaciones y se puso a la orden de Néstor Bonillo, preparador físico del ‘equipo de todos’. Su sacrificio tuvo su recompensa: será el ‘9′ de Perú contra Panamá.

Es verdad que el ‘Tigre’ no puede contar con Paolo Guerrero (lesión), Gianluca Lapadula (con acción en Benevento) o Santiago Ormeño (con acción en León), pero ahí aparece Valera, que de brillar o anotar ante los ‘Canaleros’, podría ganar mayor crédito en la bicolor. Está claro que esos son sus rivales en cuanto a la posición, en una competencia sana, como ocurre a menudo en el combinado nacional. Es seguro también que Alex está acostumbrado a los retos y este será uno de ellos. No obstante, también hacemos un recuento de los escenarios que superó el referente de ataque de Universitario de Deportes.

Construyendo el camino

A pesar de no haber contado con una adeacuada formación básica de menores en el fútbol, Alex Valera se desempeñó desde los 15 años en diversos clubes de ligas del distrito de Pomalca, para luego pasar por otras instituciones de Lambayaque, como Sport Olímpico. No obstante, recién en el 2017, con 20 años, se hizo un nombre en la Copa Perú, cuando vestía la camiseta de Molinos El Pirata. Luego de no obtener el ascenso, su talento ocasionó una gran bulla en su entorno. Motivo por el cual, lo invitaron a formar parte del equipo de Lambayeque, que partició en un torneo de futsal en la Videna.

Con este combinado no solo se consagró subcampeón del torneo, sino también despertó el interés del entonces entrenador de la selección peruana de fútbol playa, Francisco Costelo, generando que deje los chimpunes por un tiempo para patear descalzo el balón en la arena. Portando la ‘9′ en la espalada, partició en la Copa América de Fútbol Playa 2018, donde fue autor de cuatro tantos.

Después de finalizar la competencia, volvió a portar la ‘mica’ de Piratas, anotó 7 goles y consiguió el anhelado boleto a la Primera División. Sin embargo, la directiva decidió no contar con él, ya que sus planes eran buscar a jugadores con mayor ‘experiencia’, por lo que su futuro apuntó a Deportivo Garcilaso de Cusco, jugando nuevamente Copa Perú en la temporada 2019.

La historia toma forma en los cuartos de final de este tradicional campeonato, luego de que Garcilaso quedara eliminado por Deportivo Llacuabamba. Al día siguiente de su derrota, el equipo ‘Minero’ se contactó con el mismo jugador para que sea parte del plantel. Salieron campeones y su paso a la máxima división era asegurada.

De Primera y blanquirrojo

La temporada 2020 en la Liga 1 no fue un mal año para Alex Valera. Ya con la camiseta de Llacuabamba y en la máxima categoría del fútbol peruano, el delantero causó sorpresa, anotando 9 goles en 21 partidos. A pesar de no lograr la permanencia, los clubes de media tabla para arriba ya andaban tocándole la puerta. El atacante ya se encontraba buscando un nuevo desafío.

Al finalizar el año, estampó su firma en uno de los clubes más populares del territorio peruano. Valera era crema de niño y no dudó en firmar por Universitario de Deportes. Su llegada era más una apuesta que una realidad, pero al final, se ganó el respeto de los hinchas y sus compañeros, ya que se convirtió en el goleador de los merengues del 2021, con 11 goles. Es más, ganó mayor protagonismo con la llegada del entrenador uruguayo Gregorio Pérez a tienda crema. Y eso no es todo, fue el único autor peruano en lograr un triplete.

Todo esto le sirvió al atacante como una hoja de vida frente a Ricardo Gareca, que vio un crecimiento en él. El ‘Tigre’ lo llevó a la Copa América de Brasil 2021, donde por fin, hizo su debut con la blanquirroja (ingresó ante Brasil y Venezuela). Es verdad que solo registra 30 minutos en total, pero ahora, en los amistosos ante Panamá y Jamaica (jueves 20), el delantero no solo espera aumentar sus tiempos en el campo con la ‘sele’, sino también gritar sus primeros goles con el ‘equipo de todos’.





