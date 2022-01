La Selección Peruana superó por 2-0 este miércoles al equipo extranjero de la Liga 1 en su primer partido del 2022. Ricardo Gareca aprovechó este encuentro para ver a algunas figuras nuevas en el equipo como Jesús Castillo y Alex Valera, pero también, para darle rodaje a algunos titulares. Este fue el caso de Alexander Callens.

El defensor de NY City fue el encargado de ‘apagar incendios’ en el área nacional junto a Christian Ramos y, como en sus últimas presentaciones, respondió. Tras el partido, el futbolista conversó con FPF Play y reveló cómo ve al equipo para los retos que se aproximan.

“En cada partido disputado he ido aprendiendo y también me daban la confianza de seguir trabajando”, inició Callens. “Jugar para mi Selección es lo que siempre he soñado. Ahora sigo trabajo al cien por ciento para seguir aquí”, agregó.

El exNumancia explicó que el equipo se encuentra más confiado y eso es fundamental para tener un buen rendimiento. “Ahora nos estamos preparando bien, estamos enfocados en el objetivo. Y estos partidos amistosos nos caen bien porque nos preparan para los próximos duelos importantes”, dijo.

Callens tuvo un 2021 sublime. No solo consiguió asentarse como titular en la Selección Peruana, sino también se coronó campeón de la MLS con New York. “Estoy muy feliz el año que tuvo el equipo, estuve bien. Ahora a pensar en las Clasificatorias, porque es un sueño más que uno quiere lograr”, finalizó.

Perú superó su primera prueba del 2022

Perú consiguió una victoria relevante este miércoles ante la Liga 1 All-Stars (2-0). El partido que se desarrolló en el campo de entrenamiento de Videna, sirvió para que Ricardo Gareca pueda despejar algunas dudas de cara a los partidos amistosos ante Panamá y Jamaica y, luego, en los partidos por las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022 ante Colombia y Ecuador.

Marcos López, en el primer tiempo, y Andy Polo, en la segunda mitad, fueron los encargados de anotar los goles para el equipo blanquirrojo.

Perú saltó al campo con: Pedro Gallese; Jhilmar Lora, Christian Ramos, Alexander Callens, Marcos López; Jesús Castillo, Yoshimar Yotún; Oslimg Mora, Horacio Calcaterra, Edison Flores y Álex Valera.





