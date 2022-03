La Conmebol anunció a inicios del 2020 que la asistencia de video sería utilizada por los árbitros en los encuentros camino a Qatar 2022 . Por primera vez en toda la historia, las eliminatorias sudamericanas cuentan con la aplicación de la tecnología en relación con el arbitraje: el VAR, que lleva funcionando desde 2017 en el continente, entre torneos como la Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Recopa y las últimas dos Copas América, además de algunas ligas.

Pero, más allá de la importancia del VAR para aclarar situaciones confusas y polémicas, algunas veces quedan dudas sobre su utilización. Por ejemplo, pasó en el partido entre la Selección Peruana y Uruguay, donde el árbitro brasileño Anderson Daronco decidió no ir a revisar las cámaras para confirmar la invalidez del tanto de Miguel Trauco, el cual fue atajado en la línea de gol del arco de Sergio Rochet, algo que generó sospechas e incendió la polémica en la cancha y posteriormente en redes sociales.

Al paso de las horas, la Conmebol publicó en su cuenta oficial de YouTube los videos, imágenes y audios que sustentan la decisión de Daronco, pero quizás a muchos hinchas les queda la siguiente interrogante: ¿cómo los jueces pudieron decidir en cuestión de segundos una jugada tan fina? “En las eliminatorias, el VAR está dando más dolores de cabeza que aciertos. Pero el VAR es útil, muy importante, solo hay que saber emplearlo para el bien del fútbol”, nos dijo Gilberto Hidalgo, exárbitro nacional FIFA de 1999 al 2005.

La bicolor le jugó de igual a igual a Uruguay en el Centenario (AFP).

¿Cómo funciona el VAR y debió ser utilizado en Montevideo?

Lo primero a entender es que el VAR solo interviene en errores claros o en situaciones que resulten decisivas. La idea es que el fútbol no pierda su fluidez con constantes interrupciones. Lo segundo es que el VAR no rearbitra. Es decir, el protagonista es el árbitro principal. El VAR solo es una ayuda más de la que dispone el juez para decidir sobre una acción en la que puede haber un error grave u omitido. La primera y la última decisión es del colegiado. Por último, el árbitro nunca pide el VAR. Es el propio VAR el que le puede avisar de una acción concreta para que este decida. Pero hay que tener claro que el colegiado nunca lo pedirá.

Ante una jugada polémica, y siempre después de que el árbitro haya tomado su decisión técnica o disciplinaria, el VAR debe decidir, primero, si se trata de un error claro o no. Si no lo es, no dice nada al colegiado. Si lo es, avisa al árbitro de que hay una posible acción que revisar. En ese momento, se debe parar el juego lo antes posible en una zona neutral o, si está detenido, retrasar la reanudación. Ahí es cuando el colegiado debe determinar si ejecuta la recomendación del VAR o si decide revisarlo él mismo.

Considerando el panorama de Montevideo, Alberto Tejada, exárbitro FIFA y último peruano en ser designado en mundiales (1994 y 1998), considera que Daronco erró en su accionar. “Acá no hay que discernir nada. Es una condición fáctica. El VAR tiene una cámara que pertenece solo a esta y que está justo en la línea de gol para dirimir estas cosas. Lo que se pudo hacer mejor es que ante la duda, Daronco haga la señal de revisión e ir a mirarla frente al monitor para darle una tranquilidad entendible a un equipo que estaba perdiendo por encima de los 90′ y que ese supuesto gol significaba el empate. Eso quizá fue su falta, pero ojo que tampoco es necesariamente una obligación”, le comentó a Depor.

En cambio, Hidalgo cree que la utilización del VAR sigue siendo importante y, asimismo, defendió la performance de Daronco, aunque coincidió con Tejeada en parar las acciones. “Lo que pasó en el partido Uruguay - Perú fue una jugada importante. Me da la sensación de que podría cambiar el procedimiento del VAR. Creo que el accionar del árbitro fue el correcto. El juez está en constante comunicación con el VAR y en situaciones de hecho fáctico no existe revisión ni interpretación, solo ver si el balón entró o no”, le explicó a Depor.

Y agregó: “El VAR llegó al futbol para quedarse, incluso ya está en la normativa. Lo que falta, me da la sensación, es que los procedimientos no son adecuados, porque el fútbol es cada vez más dinámico, fuerte. Y el arbitraje no está a la altura. La jugada debió pararse para poder analizarlo”.

Sin la tecnología del reloj y la pelota con chip en Eliminatorias

Tras la polémica de Montevideo, quedó claro que la controversia se hubiera resuelto si la Conmebol utilizara la tecnología de la pelota con chip, la cual avisa en el reloj del árbitro si la pelota traspasó o no la línea. El mismo que se emplea, por ejemplo, en las Eliminatorias europeas y asiáticas, así como la Champions y Europa League.

“El VAR no es la solución para una jugada como la del Uruguay - Perú. La transmisión de TV tiene sus limitaciones. El chip en el balón y el reloj en el árbitro para determinar exactamente si la pelota entró o no. Mientras, desfilan videos, fotos, con ilusiones ópticas y sin unanimidad”, escribió Juan Pablo Varsky, periodista argentino, en Twitter.

En cambio, Tejada no concuerda con la idea de la pelota con chip en las Eliminatorias. “La pelota con chip ya fue utilizada en el año 2005 en Sudamérica, en un Mundial Sub-17 que se desarrolló en nuestro país, y la FIFA lo utilizó como un ensayo. No funcionó en las distintas pruebas”, comentó.

“Si existía un chip en la línea del arco y en la pelota no habría problemas, pero ni a la FIFA ni a la Conmebol les interesa corregir estos detalles porque solo quieren confundir más. Esa pelota entró”, fue el sentir del español Antonio Ibáñez de Alba, inventor del sistema VAR, a Radio Ovación.

Si a alguno nos quedaba alguna duda de que fue gol, este video parece disiparla completamente.

Ibáñez también acusó a la Conmebol de haber manipulado el video y las imágenes tras el proceso de revisión pública. “Todas las imágenes son manipulables, no son fiables y no se rigen a la realidad. En esta jugada puntual, se ve que el portero coge el balón dentro de su propio arco; sin embargo, la línea superior está manipulada y hacen creer que la pelota no ingresó por completo”, dijo en Ovación.

Asimismo, el portero uruguayo Sergio Rochet, protagonista de la polémica, admitió su nerviosismo por la decisión del árbitro. “No voy a mentir, un poco de nerviosismo corría, sabía que estaba al límite. De todas las que me tocó, fue la más complicada porque se quedó un poco con el viento y sabía que si daba rebote, venían ellos de frente. Había quedado muy abajo del travesaño y sacarla por arriba era complicada”, aseguró en AUF TV.

Breve análisis de las imágenes de Conmebol

Winston Reátegui, exárbitro asistente FIFA, sí fue más contundente y aseguró que para él la pelota ingresó en su totalidad. “Es una jugada factual, que es cuando hay que evaluar hechos concretos, penal o no, gol o no. Acá no entra la interpretación. ¿El árbitro pudo ver en pleno partido si fue gol o no? No, es imposible por suposición. Entonces, acá sí entra la tecnología, la cámara de gol del VAR. Yo discrepo en algo con la cámara del gol, que no la veo debidamente calibrada. Para mí, el balón sí ingresó”, señaló en Radio Ovación.

Esta la jugada que generó la polémica en el Centenario de Montevideo (Conmebol).

Esto fue lo conversado por los brasileños Anderson Daronco (árbitro), Kleber Lucio Gil (asistente) y Wagner Reway (árbitro principal del VAR) sobre la jugada:

Árbitro: Balón al área.

Asistente: Todo habilitado

Árbitro: Calma, chequen eso. ¿Para ti qué es Kleber?

Asistente: Gol. Check, check, check…

VAR: Vamos a chequear con la cámara, deja seguir. Más, más, está en juego ahí. Chequeado no entró.

Árbitro: ¿No entró?

VAR: No. Tenemos que mandar esa imagen. Esta, vuelve, vuelve, adelante, ahí está. El balón no entra todo. Vamos a hacer un zoom acá. El balón no entra todo. Vamos a enviar esa imagen.

