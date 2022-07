En la mayoría de perfiles de los jugadores de la Selección Peruana, hay una grata coincidencia en los últimos días: todos tienen un mensaje de agradecimiento a Ricardo Gareca, quien no continuará al frente de la blanquirroja. Anderson Santamaría habló con Depor sobre lo que significa la partida del ‘Tigre’, de cómo vivió el partido del repechaje ante Australia, de los errores que le costaron perder un lugar en el once nacional y, por supuesto, de su presente en Atlas de México. “Estoy muy ilusionado con la llegada de Edison”, indicó el zaguero.

¿Cómo vives este buen presente con Atlas?

La verdad que muy feliz por lo que me ha tocado vivir con el club. Muy ilusionado con lo que viene, también con la llegada de Edison (Flores). Le va a ir bien y eso abrirá más puertas a los peruanos en este mercado tan importante.

¿Cómo se dio esa bienvenida para Edison?

La relación con Edison es muy especial, nos conocemos muchísimo tiempo por la selección. Ha caído muy bien al grupo, todo el Perú lo conoce y es un chico muy humilde. Es un compañero que nos va a ayudar muchísimo en los objetivos que tiene la institución. Para mí, es un jugador extraordinario y nos brindará mucho con su experiencia.

En una conferencia de prensa, el técnico Diego Cocca comentó que habló contigo para tener mayores referencias de Edison...

Me preguntó por Edison y me hace mucha ilusión tenerlo aquí. Sobre lo profesional, no lo dudé un minuto. Si hay la opción, le dije que ‘no te vas a arrepentir’. Estoy convencido de que le va a ir muy bien. Sé de lo que es capaz: tiene experiencia en partidos de Eliminatorias, un Mundial y recorrido en Copa América. Con la medida que agarre ritmo y se sienta cómodo en el esquema del ‘profe’, va a ser una pieza fundamental para este Atlas 2022.

En lo personal, encajaste a la perfección en el sistema de Diego Cocca. ¿En dónde está el éxito de este Atlas?

Me ha tocado llegar en el momento más complicado. Estoy tres años aquí, y hasta hemos peleado el descenso. Había torneos que solo hacíamos 11 puntos, situaciones muy adversas y luego vino la lesión del ligamento cruzado (rodilla). Y con la llegada de esta nueva directiva y el comando técnico, la palabra clave fue el convencimiento. Nos convencieron de que podíamos hacer cosas importantes, que se tenía que trabajar día a día. Nos la creímos y nos compenetramos muy bien. Este grupo tiene mucha hambre y no ha tocado su techo.

Queremos dejar una huella importante en el club, queremos lograr un tricampeonato. Ahora se nos viene un partido importante internacional, que es justamente contra Alexander Callens (New York City). Cada enfrentamiento será de la mejor manera y el otro año se viene Concachampions.

En este cambio de sistema, se habla mucho de la defensa del Atlas. ¿Qué hay detrás de todo este trabajo?

Tenemos jugadores muy versátiles. El caso del ‘Hueso’ Luis Reyes es muy puntual, que te puede jugar de volante ofensivo o muchas veces en la línea de tres. Le da mucha facilidad al técnico. Ahora, la defensa ha sido un pilar muy importante. Pero el primer defensa en el esquema de Diego es el ‘9′.

Dos duros golpes: la salida de Gareca y el repechaje

Por lo general siempre estás dentro del universo de las convocatorias. ¿Cómo viviste el partido ante Australia?

Me tocó ver los penales en el primer día de entrenamiento, y la verdad que fue una situación muy difícil porque lo viví de adentro. Sé del esfuerzo y la dedicación que le pusieron mis compañeros para lograr este sueño que era tan bonito, que era ir por segunda vez consecutiva a un Mundial.

¿Conversaste con algún compañero?

Hablé con ‘Yoshi’ (Yotún), que quedó fuera (por lesión), una baja importante para el juego. Me dijo que el grupo estaba destruido y luego hablé con Edison, cuando llegó. Fue un golpe muy duro, pero creo que esta selección puede dar más.

Y en lo personal...

Hoy no me siento excluido, la verdad que es entendible (perder titularidad). Tuve mi oportunidad, quizá no la aproveché tan bien pero sigo convencido de que mi revancha va a llegar. Por eso me sigo preparando y entrenando muy bien. Tengo esa espinita del tema selección.

Para mí lo que pasó con Uruguay fue un error (perdió el balón en salida y nos empataron; partido por Eliminatorias en Lima) y con Brasil fue una fatalidad ante Neymar. ¿Fue falta?

Si fue falta o no, uno como defensa y lo he leído muchísimo, sabe que hay que reventar. Y me sentí muy mal, sobre todo por mi familia. Dejé de usar las redes. Fue durísimo cómo se vivió esa situación. Luego me enfoqué en que si no hacía las cosas bien con mi club todo iba a quedar ahí; luego trabajé y se me dio buenos resultados con mi club. Incluso anoté una semana después con Atlas.

Todo siempre con trabajo...

Justo hablé con Ricardo y Bonillo. Antes del repechaje estaba en la lista de consideración, pero los médicos de aquí me dijeron que tenía que operarme, que no iba a llegar al repechaje. Christian (Ramos) estaba lesionado y me llegó la invitación. Estaba en lista para el repechaje, lamentablemente ocurrió lo de la nariz (sufrió un duro golpe en el choque ante Tigres, por las semifinales de la Liguilla 2022) y no se pudo dar. Pero sé que sigo en el radar.

¿Qué te dejó la salida de Ricardo Gareca y cómo afrontar lo que se viene, donde al menos se mantiene el universo de jugadores?

Veo mucho potencial, jugadores muy importantes y sobre todo con Melgar, que está haciendo las cosas bien. Está representando muy bien al Perú. Hay un universo importante de jugadores que ayudarán a potenciar a la selección, ya vimos jugadores importantes que quedan, como Tapia y Edison. Ya tienen la experiencia, que cuando llegó Ricardo, no había tanto...

¿Pero te sorprendió la salida de Ricardo Gareca?

Sí, porque el profesor es un tipo ganador. Quería tener la revancha de llevar a Perú a otro Mundial, que justo será aquí (México, Estados Unidos y Canadá). Me quedé muy triste con la noticia, el comando técnico mandó un mensaje al grupo de la selección, un mensaje muy dolido. Siento que les ha dolido tener que dejar el país.





