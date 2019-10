Pedro Eloy: "André Carrillo podría jugar en la mitad de equipos que están en la Champions y sería titular"

A pesar del disgusto que mostró Ricardo Gareca por la permanencia de André Carrillo en Arabia Saudita, el jugador de la Selección Peruana decidió extender su contrato con el Al Hilal. De hecho, 'La Culebra' priorizó lo económico por encima de lo deportivo, luego de su paso por la Premier League.



Actualmente, André Carrillo pasa por un buen momento en su club, incluso fue titular en el duelo clave que disputó su equipo para lograr la clasificación a la Champios League de Asia. Sin embargo, el hecho de que no se encuentre en una liga más competitiva le resta oportunidades para ser observado por los equipos más competitivos, tal como lo describió el periodista de Movistar Deportes, Pedro Eloy.

"No se me pasa la bronca de que André Carrillo no juegue en Europa, la Champions. Seguramente en Barcelona no jugaría en lugar de Dembelé, pero jugaría en la mitad de equipos que juegan la Champions y sería titular indiscutible", sostuvo Eloy durante la transmisión de 'Al Ángulo'.

"Estoy seguro de que Carrillo jugaría muy bien y podría agarrar un mejor equipo de rebote. Tiene suficiente técnica y calidad para destacar", continuó.

Es preciso señalar que los jugadores de la Selección Peruana se volverán a encontrar en noviembre para jugar los amistosos ante Colombia y Chile, antes de iniciar las Eliminatorias al Mundial Qatar 2022.

Selección Peruana: André Carrillo disputará el título de la Champions League de Asia. (América TV)

