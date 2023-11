El último martes, André Carrillo ingresó a los 65′ del compromiso entre Perú y Venezuela (reemplazó a Quispe), por la fecha 6 de las Eliminatorias al Mundial de Canadá, Estados Unidos y México 2026. Y si bien más de uno pensó que la experiencia de la ‘Culebra’ sería clave en la pizarra de Juan Reynoso, lo cierto es que el extremo nacional estuvo en una noche para el olvido en el estadio José Díaz. En medio de ese delicado panorama, el atacante de la bicolor habló en el aeropuerto Jorge Chávez e hizo un mea culpa sobre su presente. A su vez, respaldó al ‘Ajedrecista’.

“Nosotros no tenemos ni idea (sobre la posible salida de Juan Reynoso). Así como él está sufriendo, nosotros también estamos sufriendo. No es bonito pasar eso. Duele no poder ayudar más a un técnico peruano. Yo, personalmente, no estoy dando mi mejor nivel. No me siento del todo bien, sabiendo que puedo dar más para apoyarlo”, sostuvo.

André Carrillo, a su vez, indicó que “soy consciente que no tuve buenos partidos y que no estuve a nivel selección. Queda trabajar para llegar en óptimas condiciones en los próximos partidos”. En tanto, la ‘Culebra’ se refirió al complejo momento del equipo de todos en las Eliminatorias: estamos en el último lugar, con apenas dos puntos.

“Nos vamos tristes. Claramente queríamos, en este último partido contra Venezuela, sacar los tres puntos. No lo conseguimos y nos vamos tristes por eso. Tenemos que ser autocríticos y mirar para adelante. Esta difícil, no está nada fácil pero tenemos que ir partido a partido”, añadió.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Peruana?

Luego del partido contra Venezuela, la Selección Peruana tendrá que reaccionar para volver a tomar aire y recuperar el plan de trabajo. El objetivo es llegar de la mejor manera al próximo año, fecha en la que recibiremos a Colombia, por la séptima jornada de las Eliminatorias.

Si bien el partido no tiene fecha y hora confirmada, se sabe que será septiembre el mes elegido para volver a ver en acción al combinado blanquirrojo que espera recuperar posiciones en la tabla y así retomar el camino rumbo a la cita mundialista de Estados Unidos, México y Canadá 2026.





