Los periodistas bolivianos analizaron la situación actual de la ‘Verde’ después del comienzo del proceso clasificatorio actual, revelando sus principales falencias tanto en defensa como en ataque. Además, abordaron el significado del cambio de entrenador, con la salida de Gustavo Costas y la llegada de Antonio Carlos Zago. Por último, compartieron las expectativas de la afición sobre la posibilidad de que su selección obtenga los tres puntos ante Perú, que aún no ha logrado una victoria en estas latitudes.

Crisis histórica

Adrián Zalles de Futbolmania afirmó que estamos presenciando la peor versión de Bolivia, respaldando su afirmación con datos que revelan el peor comienzo de la selección desde que en 1998 se juegan las Eliminatorias bajo este formato. No solo han fallado en sumar puntos, sino que también han experimentado la peor producción goleadora y han sido el equipo que más goles ha recibido en las primeras cuatro jornadas.

Zalles expresó: “Sin dudas, este es el peor arranque en una clasificatoria, superando lo vivido rumbo a Catar 2022, Brasil 2014, Sudáfrica 2010 y Corea y Japón 2002 , donde se sumó un punto en cuatro fechas. Actualmente, tenemos cero unidades con 11 goles en contra y solo dos a favor, dejando un saldo desastroso de -9. Más allá de los números, el desempeño de La Verde ha sido muy limitado; Gustavo Costas no logró encontrar el equipo ni las formas para ser competitivo”.

Eliminatorias Puntos 1998 5 2002 1 2006 3 2010 1 2014 1 2018 3 2022 1 2026 0

Un estratega que ilusiona

En la Federación Boliviana de Fútbol, tomaron la decisión de destituir a Gustavo Costas tras un comienzo desastroso en las Eliminatorias 2026. En su lugar, asumió Antonio Carlos Zago, quien recientemente dirigió a Bolívar y lo llevó a la conquista del título del Apertura 2022. Este logro, junto con su experiencia en el desarrollo de talento joven, son aspectos que resalta Edison Carrión del diario El País.

“La elección de Zago se fundamenta en su conocimiento del fútbol boliviano, habiendo dirigido a Bolívar la temporada pasada y logrado el título con el equipo celeste, dejando una impresión muy positiva. Se destaca el hecho de que brindó oportunidades a varios jugadores jóvenes en la plantilla celeste, obteniendo buenos resultados. La experiencia de Zago con los jugadores bolivianos, especialmente aquellos a quienes dirigió en Bolívar, se considera crucial. En su primera convocatoria, ha llamado a varios jugadores de Bolívar, lo cual se atribuye al conocimiento previo que tiene de ellos, así como a la información detallada sobre su estilo de juego durante su tiempo en Bolívar. Se espera que esta familiaridad contribuya a un triunfo ante Perú”, señaló.

Antonio Carlos fue campéon del Apertura 2022 en Bolivia. (Foto: Agencias)

Principales figuras

Son escasos los jugadores de la selección boliviana que experimentan un momento destacado, que inspire a la esperanza de mantener ese rendimiento y contribuir al éxito de su equipo frente a la ‘Blanquirroja’. En este escenario, Mariano Muñoz, periodista especializado en la ‘Verde’, detalla quiénes son los principales futbolistas del conjunto altiplánico que mantienen un buen nivel, ya sea en el torneo local o en el ámbito internacional.

“Realmente, los jugadores en un nivel destacado y capaces de representar al país de manera sobresaliente son escasos en este momento. Por ejemplo, Haquin en la defensa está viviendo un buen momento en Colombia (Deportivo Cali), mientras que Rodrigo Ramallo (Aurora) también brilla en el fútbol nacional y es uno de los destacados en su equipo. La convocatoria tardía de Jair Reynoso, un delantero goleador de Aurora, ha sido notable. A pesar de su gran rendimiento y numerosos goles tanto en su equipo actual como en The Strongest, es un jugador de mayor edad, lo que genera preguntas sobre por qué la convocatoria no llegó antes. Además, hay promesas como Miguel Terceros, que juega en Santos Brasil y, aunque joven, lamentablemente no ha tenido muchos minutos hasta ahora. Aunque podría sumar valiosamente a la selección. También destaca Marcelo Moreno Martins, quien, como todos sabemos, se retirará después de esta última fecha eliminatoria de la selección”.

Jugador Club PJ Titular Promedio minutos por partido Balones recuperados por juego Goles Asistencias Luis Haquin Deportivo Cali 13 13 88 5.6 - - Rodrigo Ramallo Aurora 27 24 74 - 3 5 Jairo Reinoso Aurora 29 28 83 - 16 2 Marcelo Moreno Martins Independiente del Valle 17 7 42 - 4 0

Duelo decisivo

Los bolivianos son plenamente conscientes de lo que están dispuestos a enfrentar en estas Eliminatorias 2026. Tienen claro que Perú se presenta como un rival directo en su búsqueda por regresar a una Copa Mundialista, y ya han enfrentado a Brasil como visitantes y recibido a Argentina en La Paz. Esto les deja con muy poco margen para continuar cediendo puntos. Jorge Asturizaga, corresponsal para la cadena Tigo Sports, destacó que lo que viene ahora representa una vuelta de página para la escuadra del altiplano.

“Es necesario reconocer que Bolivia enfrentó un inicio complicado, enfrentándose primero al campeón del mundo, seguido por Brasil y luego Ecuador, todas ellas selecciones que participaron en el Mundial de Catar. Esta ha sido una carga difícil de sobrellevar para el equipo dirigido por el argentino Gustavo Costas. La verdad es que Bolivia no está en condiciones de competir por los primeros lugares en la tabla; la lucha se centra en alcanzar posiciones del quinto al séptimo lugar. En este contexto, Perú, el rival del jueves, se presenta como uno de los equipos a vencer” .

