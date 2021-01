Una medida que cambia la agenda. El Gobierno peruano tomó la decisión de regresar a la cuarentena en el país a causa de el rebrote de coronavirus en el territorio nacional, lo que también modificaría algunos puntos en los trabajos planeados en la Selección Peruana. A pesar de la preocupación sanitaria, en la FPF también están evaluando diversas posibilidades para que el equipo de todos no se vean tan afectado frente a esta nueva medida del Estado.

Si bien hay algunos jugadores de la Selección Peruana que no tendrán actividades oficiales antes de la nueva fecha doble de las Eliminatorias, en la Videna analizan la posibilidad para que los deportistas no pierdan el ritmo de juego. Además, también tienen bajo la lupa el desarrollo de la Liga 1, certamen que también nutre de futbolistas al equipo de Ricardo Gareca.

En diálogo con Depor, el gerente de selecciones, Antonio García Pye, despejó todas las dudas que se plantearon en los últimos días, dando detalles de las medidas que se tomarán en los próximos días relacionadas al fútbol peruano.





¿Cómo percibiste a Gareca tras conocer las nuevas disposiciones del Gobierno?

Un poco mortificado porque había venido con toda la ilusión de hacer unos trabajos en campo, con los muchachos que aún no pueden regresar a la MLS, pero igual, al mismo tiempo, comprendiendo que es una situación crítica.

¿Cómo surgió la chance de que los jugadores de la MLS puedan jugar en la Liga 1 a préstamo?

Esa propuesta la lancé antes del lunes, cuando aún había incertidumbre. Ellos mismos no sabían (cuando iba a comenzar la MLS), porque hay algunas negociaciones con la Agremiación, que no quería que se empiece hasta que la vacuna esté lista. Decían que posiblemente hasta después de mayo no iba haber MLS. Esa eventualidad hubiese originado que prácticamente estén medio año parados.

Esa propuesta iba a ser perjudicial para todos, tanto para los clubes, ellos y la selección. En ese escenario se planteó esa posibilidad, pero ya el lunes han confirmado el inicio. Ya eso va a ser más complicado, imagino que ellos querrán hacer una pretemporada con los jugadores. Mientras tanto estamos intentando darles el apoyo para que mantengan un estado físico adecuado y no demoren en su puesta a punto.

¿Otros de los problemas será cuando los jugadores de la MLS tengan que volver a Lima por las Eliminatorias?

Si, y me parece que el presidente electo ha dictaminado que todo pasajero que entre a Estados Unidos tiene que hacer cuarentena obligatoria, pero esa es la fotografía de este momento. Tenemos una esperanza de que en marzo esto pueda modificarse.

Creo que en Estados Unidos ya empezaron a vacunar, por ahí ellos (los jugadores) ya lo estén (vacunados). En el peor de los casos de que siga la cuarentena a los viajeros, los mismos clubes no van a tener la obligación de cederlos y eso si complicaría muchísimo, porque ya no serían uno o dos jugadores, sino todos los que están allá.

¿Se ha analizado usar una base de la Liga 1 para las Eliminatorias, en caso los jugadores del exterior no puedan venir?

Hay un universo de jugadores, de los que están disponibles, que el profesor trata de elegir a los mejores. Obviamente en la medida que tengamos bajas con los de afuera, la alternativa más rápida es la de los jugadores que están acá.

Ahora, eso es un aspecto que posiblemente podamos trabajarlo de mejor manera, porque ya se les puede presentar a las autoridades sanitarias un plan o protocolo que les dé a ellos la garantía del cuidado que se va a tener, y si se cumple con los requisitos que ellos exigen, yo creo que no había ningún inconveniente. Una ventaja del fútbol sobre otras actividades económicas es que siempre ha estado rodeado de grupos médicos y de protocolos, más allá de la pandemia. Ahora se ha sumado un homologo y un infectólogo, y eso hace que inclusive el estar en la selección o en sus equipos sea mas seguro a que estén sueltos en sus casas.

Si se crean burbujas sanitarias rodeados de equipos profesionales para que ellos estén en forma física, yo creo que es en beneficio tanto de lo que pretenden las autoridades de salud como pretenden los clubes y en este caso la selección. Eso permitiría que los jugadores locales estén en actividad dentro de la convocatoria.

¿Crees que hay jugadores de nivel en la Liga 1 para que puedan conformar una probable base de la selección?

Yo cómo aficionado, me parece que sí. De repente no hay la cantidad que quisiéramos, pero hay jugadores importantes que ya se han tenido en cuenta y se han estado teniendo en las próximas convocatorias. En la medida que tengan actividad, va a ser más factible evaluar eso.

¿Se ha analizado contar con algunos jugadores que tengan el plus en la altura para el partido con Bolivia?

Por lo que he escuchado, se va a priorizar el fútbol. Hacer una aclimatación va a ser poco probable, por los protocolos, por los problemas que hay: significa trasladar a una cantidad importante de jugadores a la altura, con tiempo. El 90% de jugadores de selección ahora están fuera y el tiempo que van a estar en el Perú es muy corto para aclimatarlos, así que yo creo que la fórmula va a ser similar a la que ha hecho Argentina y Ecuador en sus partidos en La Paz, que es viajar en la víspera y regresar después del partido.

¿Pero se descarta la otra opción?

Yo sí descartaría la opción de hacer aclimatación en las reales circunstancias. Ya con el profesor Bonillo, hemos estado planificando el viaje en la víspera.

¿Tienes alguna noticia sobre si se suspenderá la Liga 1?

Están trabajando para que si es que se posterga no sea más de una o dos semanas. La intención es arrancar a más tardar la primera semana de marzo, para poder adaptarse a lo que exigen las autoridades, pero la intención es que no pare.

¿La Copa América será un banco de prueba para Gareca?

Es una decisión que la va a tomar en su momento el profesor Gareca, a la evaluación que haga y una serie de factores.

¿Cuál va a ser el cronograma de trabajo de Gareca?

El mismo que tenía si se hubiera quedado acá. Hay que partir de la siguiente premisa: no es un época de trabajo de campo usual de la selección, es más la planificación. Los primeros trabajos de campo están planificados para mediados de marzo.

Ahora hubo una excepción a raíz de la situación específica de los jugadores de la MLS y el mismo Farfán, pero normalmente el trabajo que se hace a estas alturas, previo a la convocatoria, es un trabajo de monitoreo y seguimiento con los scouting, con los análisis de rendimiento que van haciendo cado uno en sus ligas.

Así que él (Gareca), al venir, con la posibilidad de trabajar en campo con los jugadores que están acá, y no poder hacerlo porque se presentó esta situación, va a ser lo misma que iba hacer, pero desde su casa en Buenos Aires. Y apenas exista una ventana para trabajar en campo, él inmediatamente viajará con su comando técnico a Lima.

Contacto con jugadores...

Claro, él tiene contacto permanente con los jugadores, estando allá o acá. Les hace seguimiento permanente, no solo él, sino todo su equipo de trabajo: los analistas y los fisiólogos van haciendo inclusive análisis de los videos en cuanto a recorridos, velocidades promedio y toda la tecnología que existe ahora con los software que se maneja. Y además de un trato personal, a través de video es permanente.

¿Hay alguna fecha para que los jugadores de la MLS retornen a Videna?

Están ellos haciendo trabajos en sus casas y algunos que están en hotel creo, y con la supervisión del profesor Vaccarini que también está acá, y apenas haya posibilidad de que ellos vuelvan a Videna, se va hacer, esperemos que sea cuanto antes.

Hiciste una declaración sobre Jefferson que rebotó en todos lados...

Eso fue una broma. Depor lo recogió correctamente, que son de esas conversaciones que se hablan al aire y yo le pregunto a él por su situación, de cuándo empieza a jugar y él me dijo: “llévame a la ‘U’”, y eso. Obviamente lo que nos interesa es que esté jugando.

Porque justo apareció un dirigente de Municipal que la abrió las puertas, ¿no sería mala opción?

Creo que él tiene las puertas abiertas de cualquier club del Perú y posiblemente de Sudamérica. El tema es que él tiene algunas expectativas que hay que respetar y ojalá que pronto pueda tomar una decisión y entrar en fútbol que es lo que él sabe hacer.

¿Se mantiene la fecha doble de marzo?

Sí, todo está exactamente igual. Mientras no nos llegue otra cosa, nosotros estamos trabajando bajo el calendario que está aprobado y luego si es que hay algún cambio, veremos qué hacemos.





