Todo va quedando listo para el Perú vs. Uruguay. Esta mañana, Antonio García Pye y Nicolás Rey llegaron al país charrúa con la intención de afinar los detalles logísticos con miras al próximo partido de la Selección Peruana en las Eliminatorias Qatar 2022.

La importancia del compromiso hace que ninguno de los equipos deje algo al azar, por lo que ambas escuadras comenzaron a trabajar en la misión para poder quedarse con los tres puntos del trascendental choque que podría catapultar a uno de los dos hacia el Mundial.

Perú visitará a Uruguay en la penúltima fecha de las Eliminatorias Qatar 2022 y el choque será clave para determinar a los clasificados para la Copa del Mundo. Debido a su trascendencia, la FPF reveló que el partido se jugará el jueves 24 de marzo a las 6:30 p. m. (hora peruana), en paralelo a otros encuentros importantes.

Por otro lado, en la fecha 18, la tendencia será similar. El Perú vs. Paraguay, en el Estadio Nacional, se llevará a cabo el martes 29 de marzo a las 6:30 p. m. (hora peruana), al mismo tiempo que el Chile vs. Uruguay, Ecuador vs. Argentina y Venezuela vs. Colombia. En esta jornada final de Eliminatorias, el Bolivia vs. Brasil tendrá una planificación distinta, dado que ninguna de las dos selecciones pelean en la tabla de posiciones.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Perú vs. Uruguay?

El precio de las entradas para las personas que poseen un descuento especial (contando con tarjetas de una entidad bancaria específica) bordea los 10 y 40 dólares. El público en general, por su parte, tendrá que pagar entre 13 dólares y 50 dólares, según la tribuna en la que deseen estar para el Perú vs. Uruguay.

Sin embargo, estos precios solo serán para la hinchada celeste, ya que la AUF comunicó que las gradas reservadas para los hinchas de la Selección Peruana tendrán un valor de 300 dólares (cada una), acontecimiento que tuvo un tajante rechazo por parte de los fanáticos de la escuadra blanquirroja, quienes igual viajarán a Montevideo para alentar a los suyos.





