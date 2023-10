Son al menos tres los récords importantes con los que el equipo dirigido por Lionel Scaloni pisará el Estadio Nacional. Dos de ellos están relacionados con rachas sin conocer la derrota, ya sea en las Eliminatorias Sudamericanas o desde el campeonato que consiguieron en el Mundial 2022. La tercera marca se refiere a la imbatibilidad que ‘Dibu’ Martínez ha mantenido, superando a un histórico de la selección argentina.

Tras finalizar el choque frente a Paraguay, correspondiente a la tercera fecha del actual proceso clasificatorio, la ‘Albiceleste’ sumó 24 partidos sin conocer la derrota en el torneo premundialista. Habría que retroceder hasta el 28 de marzo de 2017 para encontrar la última vez que Argentina cayó por Eliminatorias. Aquella fecha, sucumbieron 2-0 ante Bolivia en La Paz. Después, solo supieron de resultados positivos, distribuidos en 15 victorias y 9 empates.

Últimos diez partidos de Argentina por Eliminatorias

Fecha Certamen Marcador 12-10-2023 Eliminatorias 2026 Argentina 1-0 Paraguay 12-09-2023 Eliminatorias 2026 Bolivia 0-3 Argentina 07-09-2023 Eliminatorias 2026 Argentina 1-0 Ecuador 29-03-2022 Eliminatorias 2022 Ecuador 1-1 Argentina 25-03-2022 Eliminatorias 2022 Argentina 3-0 Venezuela 01-02-2022 Eliminatorias 2022 Argentina 1-0 Colombia 27-01-2022 Eliminatorias 2022 Chile 1-2 Argentina 16-11-2021 Eliminatorias 2022 Argentina 0-0 Brasil 12-11-2021 Eliminatorias 2022 Uruguay 0-1 Argentina 14-10-2021 Eliminatorias 2022 Argentina 1-0 Perú

La ‘Blanquirroja’ presente

El 12.5% de los 24 encuentros en los que Argentina se mantuvo invicta por las Eliminatorias Sudamericanas tuvo como contrincante a la Selección Peruana, con un registro de dos derrotas y un empate. Este último resultado es el más recordado, ya que ocurrió en el camino rumbo a Rusia 2018, y resultó vital para regresar a una Copa del Mundo después de 36 años.

Aquel enfrentamiento en La Bombonera tuvo lugar dos fechas después de que la ‘Albiceleste’ perdiera en su visita a Bolivia, en La Paz. En ese momento, tanto Perú como Argentina contaban con entrenadores diferentes a los de hoy: Ricardo Gareca y Jorge Sampaoli, respectivamente. A lo largo de más de 94 minutos de juego, la bicolor realizó un partido correcto, destacándose especialmente en la defensa, y estuvimos muy cerca de ganar el encuentro. En los momentos finales del partido, el tiro libre de Paolo Guerrero estuvo a punto de ser convertido, pero fue despejado por Sergio Romero.

Perú igualó sin goles con Argentina por las Eliminatorias 2018. (Foto: FPF)

Los otros dos encuentros ocurrieron en las Eliminatorias para Qatar 2022. El primero se llevó a cabo en Lima y terminó con una derrota para la ‘Blanquirroja’ por 2 a 0. En el partido de vuelta en Buenos Aires, nuevamente el marcador estuvo en contra para los nuestros. En esta ocasión, la anotación de Lautaro Martínez fue suficiente para dejarnos sin puntos ante la selección que al año siguiente alcanzaría la gloria mundial. A diferencia de lo sucedido en el Nacional, esta vez estuvimos cerca de lograr el empate. A los 65 minutos, Yoshimar Yotún desperdició un penal.

El penal fallado por Yoshimar Yotún ante Argentina por las Eliminatorias 2022. (Foto: Gustavo Ortiz / @photo.gec)

Argentina, campeón mundial

Han pasado 13 encuentros de manera consecutiva desde que Argentina no pierde. El hecho cobra mayor relevancia dado que el 46% de los compromisos ocurrieron en el Mundial de Qatar 2022. Tras perder sorpresivamente en el arranque del Mundial ante Arabia Saudita, los dirigidos por Lionel Scaloni no volvieron nunca más a irse con las manos vacías. Es más, solo en dos ocasiones (contra Países Bajos y Francia) igualaron en los 90 minutos. El resto de los juegos los ganaron en el tiempo reglamentario. Eso no es todo; a lo largo de esta racha, marcaron 32 goles y solo recibieron seis tantos.”

Torneo Marcador Qatar 2022 Argentina 2-0 México Qatar 2022 Argentina 2-0 Polonia Qatar 2022 Argentina 2-1 Australia Qatar 2022 Argentina 2-2 Países Bajos (ganó por penales) Qatar 2022 Argentina 3-0 Croacia Qatar 2022 Argentina 3-3 Francia (ganó por penales) Amistoso Argentina 2-0 Panamá Amistoso Argentina 7-0 Curazao Amistoso Argentina 2-0 Australia Amistoso Indonesa 0-2 Argentina Eliminatorias 2026 Argentina 2-0 Ecuador Eliminatorias 2026 Bolivia 0-3 Argentina Eliminatorias 2026 Argentina 1-0 Paraguay

La muralla ‘Dibu’ Martínez

No cabe duda de que una de las atajadas más recordadas en la historia de los Mundiales fue la de Emiliano Martínez contra Kolo Muani. Aquella intervención marcó el camino hacia el título en Qatar 2022. Fue así que la figura del arquero de la ‘Albiceleste’ tomó aún más protagonismo del que ya tenía. Coincidentemente, después de esa jugada, el guardameta no volvió a ver su valla caer nunca más.

Desde la final contra Francia, ‘Dibu’ Martínez ha mantenido su portería imbatida durante un impresionante período de 621 minutos, que abarca desde los momentos finales del enfrentamiento en suelo qatarí, partidos amistosos y el inicio de las Eliminatorias 2026. Con esta asombrosa racha, superó los 608 minutos que ostentaba Germán Burgos, quien previamente ostentaba el récord como el arquero con el mayor tiempo sin recibir goles. Esta selecta lista también incluye a destacados porteros como Luis Islas con 532 minutos, Américo Tesorieri con 553 minutos y Sergio Romero con 576 minutos de imbatibilidad.

Certamen Rival Minutos Mundial Qatar 2022 Francia 2 Amistoso Panamá 90 Amistoso Curazao 79 Amistoso Australia 90 Amistoso Indonesia 90 Eliminatorias 2026 Ecuador 90 Eliminatorias 2026 Bolivia 90 Eliminatorias 2026 Paraguay 90





