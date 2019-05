Selección Peruana arranca el 'Plan Copa América' con la lista de 40 convocados y entrenamiento en Videna

Al que madruga, Dios lo ayuda. Este parece ser el lema de cabecera de Ricardo Gareca , pues un grupo de futbolistas de la Selección Peruana dirá presente, desde esta mañana, para empezar los trabajos de cara a la Copa América.

Edison Flores, Anderson Santamaría y ‘Beto’ Da Silva empezarán la ‘chamba’ a primeras horas del día. Todos ellos ya están libres al acabar sus ligas y harán trabajos regenerativos en el gimnasio de la Videna.

La Copa América arranca en el mes de junio. (América TV)

Yoshimar Yotun tendría algunos días más de vacaciones, (jugó hasta el domingo), mientras que el ‘Mudo’ Rodríguez continuará su fase final de rehbilitación, también en San Luis.

El lunes 27 de mayo, el ‘Tigre’ contará con gran parte de su plantel, incluidos los futbolistas del torneo local. Tres días después, dará la lista definitiva de convocados (hoy se presenta la lista de 40, que no es obligatorio hacerla pública), y el 3 de junio (inicio de la fecha FIFA) ya trabajarán todos completos.

De otro lado, desde Brasil, Paolo Guerrero aseguró que su salida en el duelo ante Cruzeiro, el do- mingo jugando con Inter, no se debió a una nueva lesión. “Dejé el juego porque me dolía un poco el tobillo, pero fue más por precaución. Estoy siguiendo un tratamiento intensivo, pero todo bien, gracias a Dios”, dijo el ‘9’. Buena noticia para la bicolor.

La selección Peruana inicia el 'Plan Copa América Brasil 2019'. (América TV)

