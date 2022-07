Fueron 26 los jugadores citados para esta nueva sesión de entrenamientos, a llevarse a cabo en las instalaciones de la Videna. A diferencia del microciclo pasado, para esta oportunidad se programaron dos amistosos (12 y 14 de julio) ante Chile.

En la lista de convocados se puede notar que varios nombres empiezan a repetirse con respecto a anteriores llamados, tanto del medio local como internacional. Asimismo, también destaca la presencia de Quembol Guadalupe, quien el mes de abril recibió una invitación del combinado juvenil de Estados Unidos.

Las figuras con presencia en primera

Arón Sánchez

Es el futbolista Sub 20 con más minutos en la Liga 1. Durante el Torneo Apertura fue titular en los 14 partidos que le tocó disputar con la camiseta de Cantolao. Desde que debutó (2020) se ganó rápidamente un lugar en la oncena del ‘Delfín’ y es uno de los mejores prospectos con el que cuenta nuestro balompié.

Recién forma parte del equipo de Roverano desde el cuarto microciclo. No pudo ser considerado antes porque tenía que cumplir compromisos con su club. Es llamado a liderar la zaga central de la ‘Blanquirroja’ y ser uno de los peruanos que más van a seguir los scouts que vayan al Sudamericano.

Arón Sánchez (Cantolao) (Foto: Liga 1)

Matías Lazo

Desde el año pasado empezó a gozar de la confianza de Néstor Lorenzo. Este 2022 se encuentra viviendo su mejor temporada con FBC Melgar. No solo ha sumado minutos importantes en el plano local, también lo hizo a nivel continental.

Se trata de un defensa central que también puede jugar como lateral. Esa versatilidad es algo que gusta mucho en el comando técnico de Roverano. Al igual que Sánchez, tampoco pudo ser tomado en cuenta antes, ya que se encontraba enfocado con el ‘Dominó'.

Matías Lazo - FBC Melgar





Joao Grimaldo

Se encuentra disputando su tercera temporada en primera división con Sporting Cristal. Es el único jugador de esta generación que ha jugado Copa Libertadores y Copa Sudamericana. Este año marcó sus primeros goles en Liga 1 y poco a poco va ganando protagonismo en el cuadro de Roberto Mosquera.

Junto a Kluiverth Aguilar y Arón Sánchez son los sobrevivientes del equipo Sub 17 que disputó el Sudamericano Lima 2019. Ha estado presente en todas las convocatorias de la Sub 20. Se perfila a ser extremo encargado de generar el desequilibrio.

Joao Grimaldo (Sporting Cristal ) (Foto: Liga 1)

La vienen rompiendo en reservas

Juan Pablo Goicochea

Es el más joven de la convocatoria. El delantero categoría 2005 de Alianza Lima viene destacando desde la temporada pasada. Primero lo hizo en la Copa Generación Sub 18 y ahora en el Torneo de Reservas. En dicho campeonato ya lleva cuatro goles en cinco partidos jugados. Estas actuaciones lo acercaron a Carlos Bustos y todo indica que su promoción al plantel principal está muy cerca.

Tras un gran 2021 fue llamado para formar parte en varias oportunidades de la selección nacional como sparring. Pese a ello, recién ha recibido su segunda convocatoria a la Sub 20.

Pablo Goicochea (Alianza Lima) (Foto: Difusión)

Jack Carhuallanqui

A fines de junio firmó su primer contrato profesional con los cremas hasta 2024. El volante central es titular indiscutible en la reserva del conjunto de Ate. Jugó cinco duelos (cuatro de titular), sumando 368 minutos

Es el único valor de Universitario que fue llamado en esta oportunidad. Roverano cuenta con él desde su primera convocatoria. Poco a poco se va ganando un lugar en la primera línea de volante bicolor.

Jack Carhuallanqui (Universitario) (Foto: Difusión)

Stefano Olaya

Puede jugar como extremo o delantero. Formado en la Academia Cantolao y actualmente defiende los colores de César Vallejo. Su desequilibrio y capacidad goleadora parecen marcarle el camino hacia su debut profesional de la mano de José Guillermo del Solar.

Es uno de los nombres más recurrentes en los cuatro microciclos de la Sub 20. Incluso ya demostró su capacidad como goleador, rompiendo las redes en amistosos ante cuadros locales y en el choque contra Argentina.

Stéfano Olaya (César Vallejo) (Foto: Stalin Colqui)

Los foráneos

Quembol Guadalupe

Hizo las formativas en Sporting Cristal y a finales del 2020 fue trasladado a la Academia del Orlando City. No tardó en demostrar su capacidad en la zona defensiva y a inicios de año estampó su primera rúbrica como profesional. En los últimos días se habló de que podía llegar a la Liga 1 para ganar rodaje.

Después de muchas idas y vueltas se dio su presencia en esta sub 20. Vistió los colores patrios con la Sub-15. Es un nombre que siempre estuvo en el radar, aunque en un momento la comunicación no fue la adecuada de la FPF. Pero eso quedó atrás y se encuentra lista para demostrar que puede ganarse un lugar.

Quembol Guadalupe (Orlando City Academy) (Foto: Difusión)

Catriel Cabellos

Puede jugar como lateral o volante por ambas bandas. Realizó toda su formación en Racing Club de Argentina y está a un paso de llegar al primer equipo. Por ahora forma parte de la reserva y se espera que antes de fin de año pueda debutar profesionalmente.

Desde la Sub 17 es tenido en cuenta en la FPF. Dado que juega lejos del país, no ha podido estar en todos los llamados. No obstante, en la mini gira en Uruguay y Argentina demostró que tiene mucho que aportar a nuestro seleccionado.

Catriel Cabellos (Racing Club) (Foto: Difusión)

Diego Otoya

Es delantero del San José Earthquakes II, pero ya realizó la pretemporada con el plantel que integra Marcos López. Entre sus logros destaca que se encuentra entre los principales goleadores de su categoría a nivel nacional. Eso lo llevó a ser llamado a varios microciclos de Estados Unidos.

Desde la Videna ya lo vienen siguiendo hace tiempo. En alguna oportunidad no contaron por él, pero lo llamaron para explicarle que ya lo habían visto y que contaban con él. Esto se hizo para que el jugador no piense que le dejó de lado y porque EE.UU también lo sigue de cerca. Se espera que ante Chile pueda demostrar toda su olfato goleador.

Cabe precisar que Kluiverth Aguilar también forma parte de este equipo pero al estar militando en Europa se hace muy difícil que pueda estar en los microciclos. Por esa razón aprovechó su último paso por Perú de vacaciones para estar presente en algunos entrenamientos bajo el mando de Roverano.

Diego Otoya (San José) (Foto: Agencias)









