Ha llegado el momento de volver a tierras aztecas para Edison Flores. El mediocampista de la Selección Peruana, que también defendió a DC United en la última etapa, fue oficializado como nuevo refuerzo de Atlas, elenco que es el actual bicampeón de la Liga MX y en el que también juega nuestro compatriota, Anderson Santamaría.

El ‘Orejas’ ya sabe lo que es jugar en el país de los tacos, pues defendió los colores de Monarcas Morelia antes de fichar por DC United de la MLS. En dicho momento compartió club con Raúl Ruidíaz.

El traspaso de Edison Flores se dio de club a club, teniendo en cuenta el deseo del volante de la Selección Peruana por recuperar la continuidad deseada y la comodidad que sentirá al volver a un balompié en el que supo destacar en años anteriores.

El interés de los ‘Rojinegros’ por el futbolista peruano había surgido hace unas semanas, pero el tema tuvo que esperar debido a la participación de Perú en el repechaje al Mundial Qatar 2022. Finalmente, las cosas llegaron a buen puerto entre las partes y el acuerdo se pudo conocer este miércoles.

Incluso, hace unos días, Edison Flores no pudo ocultar su emoción por confirmarse su traspaso al también equipo de Anderson Santamaría. “Estoy contento y feliz de llegar al actual bicampeón del Fútbol Mexicano. Y a la fiel afición ‘Rojinegra’, decirles que siempre me voy a esforzar al máximo. Que mis cualidades como futbolista son dejarlo todo por el equipo al que represento y que con Atlas FC no será la excepción”, sostuvo.

Recordemos que durante sus tres temporadas en la MLS, Edison Flores marcó tres goles y registró ocho asistencias en 41 apariciones (33 como titular). Además, ya supo brillar en la Liga MX (entre 2018 y 2019), donde vistió la camiseta del desaparecido Monarcas Morelia, sumando 45 presentaciones e inflando las redes en 12 oportunidades.





