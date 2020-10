La Selección Peruana está próxima a hacer su debut en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022. Para esta oportunidad, el hincha deberá alentar desde su casa, sin posibilidad de acompañar a la 'bicolor’, debido a la crisis generada por el coronavirus. El escenario no se ve nada sencillo para quienes se dedican a la fidelización de marcas, pero para Benjamín Romero, gerente de Marketing de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), supone un reto mayor para encontrar la fórmula ideal que, además de acercar al hincha a su equipo, pueda cumplir con los protocolos y normas exigidas por FIFA.

Tommy Hilfiger es una marca con gran presencia a nivel internacional: ¿cómo se generó este vínculo?

Viendo la necesidad de la FPF de vestir de manera formal a su comando técnico y directivos, durante los viajes y eventos de la Federación, empezamos a buscar una marca de prestigio que pudiera hacerlo y fue así que llegamos a Tommy Hilfiger. Después de varios meses de negociación firmó el acuerdo con la FPF. Los jugadores seguirán usando su indumentaria deportiva, tanto para viajar y entrenar; ellos, por comodidad y practicidad, seguirán usando la marca deportiva.

Será una colección completa de ropa casual-formal, la cual incluye pantalones, jeans, chompas, chalecos, chaquetas de plumas (para invierno), chaquetas ligeras, polos, camisas, zapatos.

¿Qué otras condiciones se ha tenido en cuenta para esta alianza?

Cualquier patrocinador que se acerca a la Federación o al fútbol es buscando generar un ‘top of mind’ y un ‘top of heart’ en todos los aficionados al fútbol. Entonces, la idea de Tommy es el mismo, a través del fútbol llegar a los diferentes segmentos y buscando esa mayor participación. Tengamos en cuenta que Tommy, a nivel mundial, ha participado en otros deportes, como el golf, Fórmula 1 y en el mismo fútbol con personajes importantes, como Thierry Henry.

Justo hablando de prensa, hace unos días se lanzó la nueva camiseta de la Selección Peruana. ¿Cómo se gestó el nuevo diseño para el lanzamiento?

Año a año, la selección tiene un uniforme nuevo, novedoso y para este 2020 lo que se pretendió y lo que se conversó con la compañía Marathon era poder vincular a la afición , como un homenaje por la representación que tiene para el equipo y al ser galardonada como la ‘Mejor Hinchada del Mundo’. Por ello, la franja tiene una serie de diseños, no es un color plano, ya que se buscó representar a los hinchas, como si fueran multitud que acompaña al jugador.

La pandemia ayudó a que la idea se potenciara y a que tuviera un mayor impacto.

¿Qué novedades tendrá el bus de la Selección Peruana, que hace algún tiempo estuvo llevando a médicos por todo el país, por la crisis sanitaria?

El bus estuvo prestando un servicio a la nación, en especial, a los médicos que estaban combatiendo la pandemia, desde el 15 de marzo hasta el 15 de septiembre. Cuando ya, por fuerza mayor, se venían las Eliminatorias era indispensable el retorno del bus. Se le hizo una despedida por medio de EsSalud y en este momento está pasando por un cambio de imagen, una remodelación, además de la desinfección de sus interiores, dejándolo totalmente a punto para el arranque de los partidos.

Le estamos haciendo un cambio importante, pero todo está basado en la idea de que ‘estando unidos, nos hacemos más fuertes’.

¿Se va a trabajar algún tipo de activación con los hinchas, de cara al partido con Brasil?

Digamos que nosotros estamos preparando una especie de ambientación en el estadio, con lo que buscamos que no se sienta tan frío, ante la ausencia de hinchas. Aún no estamos seguros si alcanzamos al primer partido de local, contra Brasil, pero la idea es esa. También estamos esperando sacar algún tipo de video motivacional, previo al inicio de los partidos.

Justo esta mañana tuvimos una reunión con FIFA y con CONMEBOL, donde se aclararon varios puntos. Estas Eliminatorias tienen un protocolo sumamente restringido, donde indican que el día del partido y el previo a este, la gente que deba ingresar al estadio para trabajar o algún tipo ‘ambientación’, que es lo que te decía, o colocar cosas extras será imposible, según los cambios aprobados. No habrá banderas, porque están prohibidas. Y todos los involucrados para este tipo de instalaciones deben ser pocos, porque el aforo será muy poco. Eso hace que, por ahora, no se puedan hacer mayores actividades.

Todo dependerá de cómo vaya evolucionando la pandemia y de que las medidas gubernamentales se vayan flexibilizando o no.

¿Se llegó a un acuerdo con los abonados, ante la imposibilidad de poder asistir a los partidos de las Eliminatorias?

Los Abonos Blanquirrojos fueron un éxito, casi medio estadio abonado para las Eliminatorias. Desafortunadamente, la pandemia ha cambiado las circunstancias, por lo que la Federación ha puesto en redes sociales, propias y de la ticketera a cargo, las fechas de devolución del dinero. Las personas que están haciendo este trámite se les estará devolviendo el monto abonado. Aquellos que estén dejando su dinero, esperando a ver qué pueda pasar y si en algún momento hay aforo, tendrán la prioridad del caso; de lo contrario, ese dinero también se irá devolviendo, depende de cómo se vayan dando las cosas.

No se pudo trabajar algún tipo de beneficio para que el hincha se pudiera quedar con su abono, porque la pandemia no ha evolucionado, las normas siguen siendo las mismas; entonces, por ahora no podemos ofrecer algo que no podamos cumplir. Por ello, se ha optado por la devolución del dinero a las personas que lo están solicitando a través de la página web de la ticketera.

¿Se está trabajando en otros proyectos dentro del área de Marketing de la FPF?

Se está analizando poder sumar más sponsors, es algo que no podemos dejar de trabajar. Adicional a eso, se está viendo a futuro cómo potenciamos todo el ecosistema digital de la Federación. De momento, para el futuro cercano no, pero sí estuvimos haciendo algunas actividades, durante la pandemia, con los jugadores y con los abonados, como videollamadas por Zoom.

Cosas más grandes, por el corto tiempo que manejamos, no serán aplicadas ahora. Algunos clubes están apostando por poner a los hinchas en pantallas, pero en el futuro próximo para las Eliminatorias, debido a lo informado en la reunión, no es posible. Todo dependerá de cómo vayan evolucionando las cosas.

VIDEO RECOMENDADO

Selección peruana: André Carrilo y Miguel Trauco se incorporan a entrenamientos