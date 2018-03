Beto da Silva tiene la ilusión de defender la camiseta de la Selección Peruana en el Mundial Rusia 2018. Y la esperanza no se la quita nadie. En las últimas semanas, el delantero nacional (ex Gremio) sumó minutos con Argentinos Juniors en la Superliga Argentina. Ricardo Gareca lo tuvo siempre en cuenta y ahora lo convocó para los amistosos frente a Croacia e Islandia este 23 y 27 de marzo, respectivamente, en Estados Unidos.

Al conocer su llamado, al también ex Sporting Cristal y PSV Eindhoven se le dibujó una sonrisa en el rostro. No es para menos: ser parte del plantel que estará en la cita mundialista es uno de sus objetivos. Así lo contó en entrevista con Depor.

Cómo has tomado esta convocatoria para los amistosos que se vienen.

"Imposible esconder la felicidad. La verdad que siempre supe de la posibilidad de que tenía las puertas abiertas para ser convocado a la Selección Peruana. Estoy contento de poder participar en los amistosos y con muchas ganas de demostrar que puedo ser útil para el equipo".

Tuviste una reunión con el profesor Gareca y también con Néstor Bonillo en febrero. ¿Qué fue lo que te dijeron?



"Ellos siempre me han tenido en cuenta, es lo que me han transmitido siempre. Me han seguido de cerca por llamadas, así que me siento parte del grupo. Tuve que tomar decisiones a nivel de clubes para buscar la continuidad, no la he conseguido al 100%, pero es lo que me han pedido"

Se vienen dos partidos importantes en Estados Unidos que serná un termómetro para el Mundial.



"Van a ser muy complicados porque son la realidad que nos vamos a encontrar en el Mundial. Hay que estar concentrados y prepararnos bien para tratar ganarles. Es muy importante para lo que se nos viene".

Beto da Silva llegó al fútbol holandés en enero de 2016. (Foto: USI) Beto da Silva llegó al fútbol holandés con PSV en enero de 2016. (Foto: USI)

Cómo va tu adaptacion al fútbol de Argentina.



"Bien. Acá busco día a día tener la mayor oportunidad posible. Cuando llegué al equipo este venía bien y de estar en buenas posiciones. Aquí hay jugadores con mucha dinámica. En los partidos que me toca entrar tengo que demostrar lo que sé para ganarme mi lugar. Eso hago para destacar y poder ser titular".



¿Lucas Barrios te recomendó que ficharas por Argentinos Juniors?



“Me comentó un poco del club. Tiene mucha historia y por acá han pasado jugadores muy importantes. Creo que esto tuvo que ver, pero más que todo hubo interés del mismo club y del presidente. El técnico también tuvo contacto conmigo y eso fue lo que me animó para llegar a argentina.



Este lunes tienes un tremendo partido ante Boca Juniors.



“Sabemos que tienen un gran equipo con jugadores de mucho peso, de mucho nombre. Nosotros tenemos también un equipo aguerrido y sabemos que va a ser un partido muy duro. Venimos de una derrota (ante Talleres), pero ya le dimos vuelta a la página. Esta clase de partidos me motiva y me encanta jugarlos.