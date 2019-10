Ricardo Gareca: José Basualdo pidió al 'Tigre' como entrenador de Boca Juniors [VIDEO]

Boca Juniors vive los peores días luego de la eliminación de la Copa Libertadores a manos de su eterno rival: River Plate. Ante esta situación surgen los nombres para tomar las riendas del equipo, uno que suena fuerte es el de Ricardo Gareca.

José Basualdo, exentrenador de Universitario de Deportes , fue uno de los que pidió al DT de la 'bicolor' para dirigir a los Xeneizes. "En este momento, de los que hay, a mí me gusta el 'flaco' Gareca. No hay muchos técnicos para este momento, no hay tantos técnicos a la altura de Boca Juniors", dijo en Fox Sports.

"Tiene tranquilidad, experiencia, Selección, Mundial. Una espalda con la que puede llegar a ser un buen técnico para Boca Juniors. Eso es lo que se necesita en este momento, un técnico que venga y que no le pese estar en el club", añadió.

El excrema afirmó que últimamente Boca Juniors no tiene identidad de jugo y que todavía no da con el técnico que le encuentre la vuelta al equipo: "Hay que volver a analizar todo. Tienen que venir jugadores a ganar títulos, no podemos hacer experimentos".

El campeón defensor River Plate disputará la final de la Copa Libertadores 2019 pese a perder 1-0 con Boca Juniors, el martes, en el estadio La Bombonera de Buenos Aires. Los dirigidos por Marcelo Gallardo hicieron valer la victoria 2-0 en el partido de ida de las semifinales.

"EN ESTE MOMENTO EL DT QUE ME GUSTA ES RICARDO GARECA, NO HAY MUCHOS TÉCNICOS A LA ALTURA DE BOCA" #CentralFOX | El ex volante elogió al Tigre con el trabajo en los últimos años en Vélez y en la Selección de Perú. pic.twitter.com/HnrVRYUqm2 — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) October 23, 2019

Pablo Bengoechea: El 'Barbas' hará justicia al final del Clausura. (América TV)

► ¡River jugará una nueva final! Los memes de la victoria de Boca pero la clasificación de los de Gallardo



► Christian Ramos: "André Carrillo me quiere sacar del chat de la Selección, pero he pedido que no lo hagan"



► ¡Viaje al pasado! Así lucían los arqueros de la Liga 1 en sus primeros años en el fútbol profesional [FOTOS]



► Pablo Bengoechea y su gran preocupación de cara al partido con Melgar en Arequipa