No cabe duda que Bryan Reyna atraviesa un gran momento en su carrera. Y es que tras anotar en su debut con la Selección Peruana, el atacante nacional sigue en racha luego de marcar en la reciente victoria (3-1) de Cantolao sobre San Martín, en el partido válido por la fecha 14 del Torneo Clausura 2022. Tras ello, el futbolista del ‘Delfín’ declaró ante los medios y se refirió a su presente futbolístico.

En diálogo con GOLPERU, Reyna señaló que viene exigiéndose al máximo para alcanzar su mejor nivel. “He aprendido que para obtener grandes cosas, es muy importante trabajar. Antes acababa de entrenar y me iba a mi casa, ahora tengo otra mentalidad de trabajar el doble. Gracias a Dios me están saliendo las cosas bien”, apuntó el jugador.

En relación sus objetivos con la Selección Peruana, el atacante aseguró que busca ganarse un lugar en el combinado nacional. “Espero consolidarme en el equipo. Estoy esperando con muchas ansias las Eliminatorias, pero primero tengo que ganarme un puesto. Mi sueño es llegar a un Mundial”, señaló al respecto.

Finalmente, Reyna reveló los consejos que le dio Juan Reynoso en estos últimos partidos amistosos. “El profesor siempre me dice que trabaje mucho. Muchas personas me han dicho que tengo cualidades, pero es importante trabajar para lograr los objetivos que uno se propone”, concluyó.

Los próximos retos de Cantolao

Cantolao sumó tres puntos importantes tras vencer 3-1 a la Universidad San Martín, equipo que no la viene pasando bien en el campeonato nacional. Con este resultado, los dirigidos por Miguel Ximénez marchan en la décimo sexta posición del acumulado con 30 puntos, obtenidos en 31 partidos.

En la próxima jornada, recibirán en su casa a César Vallejo, uno de los clubes que marcha en el sexto lugar del Torneo Clausura. Eso sí, el ‘Delfín’ buscará ganar a como dé lugar, ya que es consciente que una victoria será importante para seguir escalando en la tabla de posiciones.





