Alexander Succar: “Sé que en la Selección están buscando recambios y yo puedo encajar muy bien”

A sus 24 años de edad, Alexander Succar se siente más maduro y, sobre todo, con la confianza de alcanzar sus objetivos a nivel profesional. Uno de ellos es regresar a la consideración de Ricardo Gareca para la Selección Peruana , pensando en los próximos amistosos FIFA. Claro, su intención es disputar las Eliminatorias Qatar 2022.

Desde su experiencia en Chile hasta su frustrado fichaje a Universitario de Deportes, aquí la palabra de Alexander Succar, el delantero que la rompió en la Selección de Daniel Ahmed, junto a Beto da Silva.

¿Qué has aprendido de la liga chilena?

Se defiende más que en Perú, tenemos jugadores de otros lados y hay más de un equipo fuerte, también los estadios son muy buenos, etc. Sin embargo, no me ha ido como yo esperaba. Siento que la recuperación de mi lesión, en un fútbol nuevo, terminó por complicarme.

¿Hay mucha diferencia entre el fútbol peruano y chileno?

Me parece que sí. Acá hay sueldos más altos, jugadores de la talla de Valdivia, los clubes pagan a tiempo, entre otras cosas. En Perú, en cambio, los partidos competitivos se desarrollan normalmente en la capital. A esto hay que sumarle el clima.

¿Proyectas regresar al fútbol peruano?

Después de esta experiencia, tranquilamente podría regresar. Llegue a Chile porque quería continuar mi carrera en el extranjero y me pareció una buena oportunidad para conocer otro mercado.

Hace unos meses, pudiste llegar a Universitario…

Sí, hubo un interés fuerte. De hecho, se preguntó a la FIFA si yo podía regresar, pero el reglamento me lo impedía porque estuve en Suiza, Sporting Cristal y en Huachipato en un solo año.

¿Te ilusiona jugar en la ‘U’ para el 2020?

No quiero proyectarme tanto. Pero me gustaría regresar a Sporting Cristal para pelear por un puesto. Es momento de apostar por eso.

¿Eres consciente de que eres un jugador de Selección?

Sí. Yo quiero pelear por un puesto para la Copa América. Sé que están buscando recambios y siento que yo puedo encajar muy bien.

¿Has tenido contacto con el comando técnico de la Selección en los últimos meses?

No. Ahora, lo más importante es jugar y hacer goles. De esta manera, puedo pelear un puesto. Además, ya estoy más grande y he superado la crisis de la lesión. Esto último fue un tema muy delicado, para mí. Hasta tuve ciertas dudas de seguir o no. Tenía algunos dolores. Gracias a Dios, todo está superado.

¿Tienes algún mensaje para la gente que te pide?

Decirles que yo no he tirado la toalla, ni he venido de visita a Chile. Tengo 24 y puedo jugar 10 años más.