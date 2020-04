Carlos Zambrano fichó por Boca Juniors en medio de gran expectativa. El defensa de la Selección Peruana tiene su primera experiencia en el fútbol sudamericano, luego de pasar toda su carrera en el balompié del viejo continente.

El ‘León’ quiere ganarse un lugar en el equipo, cosa que había conseguido hasta antes de lesionarse. Ahora, solo piensa en volver a disputar minutos con el equipo argentino, luego de enamorarse de la institución, de la hinchada y de indumentaria ‘Xeneize’, la misma que lo hizo reconocer una obsesión por ella y un deseo que espera cumplir.

“Mi presente es Boca Juniors. Ahora no pienso en volver a Europa o jugar en Perú. En un momento te cambia todo, me encariñé mucho con la gente, con la camiseta. Tengo todas las camisetas, no he regalado ni una. Me encantaría quedarme mucho tiempo por Argentina”, sostuvo Carlos Zambrano en entrevista con ESPN.

Carlos Zambrano cuenta los días para recibir el alta médica

Carlos Zambrano necesita hacerse unos estudios médicos que corroboren que está en buenas condiciones después de la intervención. Para ello, el jugador de la Selección Peruana debe salir de casa y dirigirse a una clínica, pero desde el club prefieren no arriesgar al defensa en medio de la pandemia.

El tiempo de para de Carlos Zambrano, por las medidas adoptadas para combatir el coronavirus, se prolongará. El jugador de Boca Juniors se lesionó el pasado 7 de marzo en el duelo contra Gimnasia en La Bombonera, donde los ‘Xeneizes’ conquistaron el título de la Superliga Argentina.

