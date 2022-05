Este miércoles Boca Juniors visitará a Always Ready por Copa Libertadores. Pero, durante las últimas horas, en el club argentino no solo se habla de lo que será el encuentro en Bolivia, sino también de Carlos Zambrano. ¿La razón? En cualquier búsqueda en Google, junto al nombre del jugador aparece la palabra “retiro”. El ‘León’, en diálogo con Willax, se refirió a la posibilidad de no continuar en el fútbol profesional. Frente a ello, más de uno pensó que el tiempo del zaguero de la Selección Peruana ya tenía fecha de caducidad en un campo de juego.

Sin embargo, el defensor habló con Depor sobre lo que quiso señalar respecto a su futuro. Además dejó en claro que primero tiene en mente cumplir retos con el cuadro ‘Xeneize’ y, por supuesto, con la blanquirroja. Sobre todo cuando está a 90 minutos de llegar a Qatar: “No me voy a retirar sin un Mundial”.

Una de las cosas importantes es que ya superaste la lesión...

Tenía muchas ganas de volver al equipo y de sumar, porque la mayoría de mis compañeros centrales pasamos una mala racha con las lesiones. No teníamos centrales y prácticamente me la jugué. Me habían dado de tres semanas para arriba (de para), y en 16 días ya estaba jugando.

Y en ese lapso, a Luis Advíncula le tocó jugar de central. ¿Le diste algunos consejos?

Todo fue espontáneo porque cuatro o cinco centrales se habían lesionado. Y nunca pensamos que iba a estar Lucho de central. Por eso en el otro partido con Corinthians me lanzaron. Igual yo tenía todas las ganas de jugar. No me quería arriesgar, pero tenía las ganas de estar con el grupo porque no estábamos en un buen momento.

¿Cómo lo viste a Lucho de central?

La hizo bien, lamentablemente el resultado no ayudó pero hizo su trabajo. No tuvo prácticamente problemas. Encima que es rápido, siempre se le va a facilitar las cosas.

Desde afuera uno percibe una gran presión alrededor de Boca Juniors. ¿Es así en todo momento?

Sobre todo en los medios. Hablan al extremo de Boca, creo que no tienen otra cosa para hablar. Son 23 horas de Boca y una hora a otros equipos. Es demasiado. Yo no lo veo bien, porque son tantos equipos en Argentina, en el cual todos merecen respeto, pero más se enfocan en Boca. En lo bueno, lo malo. Sobre todo lo negativo. Buscan eso para tratar de dar noticia.

En el torneo argentino están peleando y en la Copa Libertadores aún hay chances…

En el torneo local ya estamos clasificados a cuartos, que es algo positivo. Veníamos de una mala racha de empates, no de derrotas, pero aquí ya era crisis. Nosotros nos mantenemos fuertes como grupo, pero es incómodo que nos estén atacando. En la Libertadores vamos a jugar el todo por el todo en Bolivia, porque venimos de dos resultados negativos de visita. Así que en Bolivia nos jugamos muchas cosas.

Y junto a Luis, ¿cómo manejan la presión que existe sobre ustedes?

La prensa a veces te tira cosas positivas como negativas, y eso no nos mueve. Lo positivo te alimenta en algo, lo negativo no lo vemos porque no te sirve. Uno es autocrítico. Uno sabe lo bueno y malo que hace, y lo que tiene que corregir. Después lo que viene de afuera es parte del trabajo.

Se habló en algún momento de las llegadas de Christian Cueva, Yoshimar Yotún y Paolo Guerrero…

Hubiera sido increíble, pero esperemos que con el tiempo puedan venir más peruanos.

¿Hasta cuándo es tu contrato en Boca Juniors?

Hasta diciembre de este año.

Te consulto sobre tu tiempo en Boca, porque me extrañó algo en las últimas horas. ¿Hasta cuándo tenemos a Carlos Zambrano como futbolista?

Me sorprendió. Como te lo comentaba, no hablaba con la prensa hace tiempo. Decidí hablar algo más íntimo de mi vida. Un poco de fútbol y algo de mi vida. Y como siempre se lo digo a mis amigos y a mi familia, estoy a un paso del retiro. Pasan los años, cumplo 33, tampoco soy injusto con los chicos que vienen con todas las ganas. Sé que en cualquier momento tengo que dar un paso al costado. Me imagino que en dos o tres años tengo que colgar los chimpunes.

Además es una edad promedio. Los futbolistas se retiran a los 35, 36… unos lo estiran hasta los 37, 38. Estoy a un paso del retiro, depende cómo lo quieras tomar. Yo lo digo en un contexto y otra gente lo puede tomar distinto. Y eso fue lo que pasó. Dije ‘estoy a un paso del retiro’ y ya se me está acercando.

Pero no es que estás pensando en adelantar tu salida de Boca Juniors o no estar en el repechaje, por ejemplo…

Para nada. Decir que estoy a un paso es lo más lógico. Yo quiero cumplir mi contrato en Boca, me siento muy cómodo. Quiero jugar todo lo que pueda, aportar y no me voy a retirar sin un mundial. Estamos a un paso de clasificar con mi selección a un Mundial y sería ilógico que un jugador piense en retirarse. Dios quiera que podamos clasificar en junio y después ir paso a paso. El anhelo de un jugador es estar en un Mundial y que nos vaya bien en la Libertadores.

¿Te está costando levantarte para ir a entrenar?

Uno tiene las ganas de estar con el grupo. Por ejemplo, como te dije, ante Corinthians quise poner el pecho y estar con mis compañeros. Eso contradice lo que está pensando la gente. A mí me cuesta madrugar, creo que a la gran mayoría. Y como la gran mayoría, a veces te levantas sin ganas de ir al trabajo, y no tiene nada que ver con Boca Juniors. Con el frío cuesta levantarse, no tiene nada que ver con nada de ir a entrenar.

Y tampoco con el compromiso…

Me cuesta levantarme, y cuando estoy despierto le doy para adelante. Llego al club y no te imaginas el buen ambiente que hay con mis compañeros. Pura risa y la pasamos muy bien con los entrenamientos.

¿Te gusta la idea de quedarte una temporada más en Boca o hablaste con tu representante para que te vaya acercando al Perú?

Sinceramente me gustaría seguir en Boca. Es uno de los equipos más grandes del mundo. Pero vamos a ver qué pasa. Mientras tanto tenemos que seguir dando lucha en la Libertadores, porque Boca te exige eso. Un empate es como una derrota aquí. Pero me gustan esos retos. Lo principal es pasar de ronda, somos un equipo muy fuerte cuando nos trazamos la metas.

Entonces, ¿hay Carlos Zambrano para rato?

Sí, todavía. Estoy a un pasito del retiro, todavía no me retiro.

Tres o cuatro temporadas más…

Dos o tres añitos más. Regreso a Perú, que nunca jugué en Perú y hacerlo un par de añitos.

En Alianza Lima, ¿no?

De todas maneras.

Selección Peruana: el repechaje y la mirada a Qatar

¿Ya estás pensando en la repesca?

Está en la cabeza, sabemos que estamos a un pasito, es imposible sacármelo. Cuento los días para ese partido. Primero el amistoso (frente a Nueva Zelanda, el 5 de junio). Igual me enfoco en el día a día, en los entrenamientos con mi equipo. Sé que nos jugamos mucho en la Libertadores y en dos días nos jugamos el todo por el todo.

¿Lo conversas con Advíncula o no prefieren hablar?

Lo hemos hablado en su momento, cuando se comunicó la fecha exacta y se decretó el amistoso en Barcelona.

Cuando viajó a Argentina, ¿Ricardo Gareca se contactó con ustedes?

Él desconecta, pero tiene su cuerpo técnico que siempre está en contacto con nosotros. En este caso el profesor Bonillo vino a visitarnos al entrenamiento y pudimos hablar con él.

Perú tuvo altibajos en las Eliminatorias, pero hubo un cierre fantástico de campaña. ¿Sufriste en algún partido más del que se jugó en Barranquilla?

En sí todos los partidos, sabiendo que no podíamos cometer errores. Era sumar y sumar. El que más me dolió fue en Uruguay. Si ganábamos, nos metíamos directo. Sufrimos. Entramos al camarín muy molestos, con una rabia tremenda. Felizmente ya pasó todo eso. En la segunda rueda hicimos un gran trabajo y el grupo se mantuvo fuerte por más que nos daban como eliminados. Ahora estamos a un pasito. Dios quiera que podamos clasificar y darle una alegría a nuestras familias y al pueblo peruano.

En Barranquilla valoro que no solo ganamos, sino que hubo varios cambios en la defensa durante el partido y se sostuvo el bloque. Eso habla del compromiso de todos…

Sí, eso me mantiene más tranquilo y contento. En la defensa todos están comprometidos. Desde el lugar que me toque estar, yo voy a estar apoyando siempre. No tengo envidia de nada ni soy egoísta. Quiero que le vaya bien a la selección.

En Uruguay se sacaron rápido ese dilema del remate de Miguel Trauco...

Como te dije, entramos al camarín con una rabia tremenda, pero sabíamos que dependíamos de nosotros mismos. Lo mejor que nos pudo pasar es que dependíamos de nosotros mismos. No como tiempo atrás que dependíamos de las matemáticas, de otros resultados. Hicimos nuestro trabajo en Lima y nos quedamos tranquilos por eso.





