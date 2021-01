La Selección Peruana volverá a la actividad en marzo, en la reanudación de las Eliminatorias Qatar 2022. La blanquirroja se enfrentará con Bolivia y Venezuela, contricantes a los que Carlos Zambrano consideró de “directos”.

“Arrancamos mal, muy mal arrancamos. (Bolivia y Venezuela) son rivales directos y ahí no podemos regalar puntos. Estamos muy mal en la tabla y si queremos soñar con algo, tenemos que comenzar a sumar de a tres. No solamente en casa, sino afuera. Bolivia es muy complicado en la altura, pero tenemos que ir con la mentalidad de que vamos a sacar puntos allá”, aseguró Zambrano en diálogo con GOLPERU.

El defensa de Boca Juniors, asimismo, fue sincero en admitir que en la última jornada doble, que acabó con derrotas de la Selección Peruana ante Chile y Argentina, la ‘Bicolor’ jugó mal y confesó que no encuentra respuestas a esas pésimas presentaciones.

“Jugamos mal. No sé qué nos pasó. Éramos el mismo grupo prácticamente, el mismo equipo, pero no sé qué paso, no tengo respuestas a ello. Solo queda corregir los errores y que no se vuelvan a cometer porque así no vamos a llegar a nada”, indicó.

Por otro lado, Zambrano opinó que no considera que sea perjudicial que algunos de sus compañeros lleguen sin ritmo a la Selección Peruana, en referencia a que los deportistas que militan en clubes de la MLS recién tendrán competencia en abril, después de la quinta y sexta fecha de la Eliminatorias.

“Yo dejé de jugar un año en Ucrania por temas extradeportivos y me convocaron a la Selección a la Copa América y cumplí. Respondí, sin jugar un año. Mis compañeros tienen la calidad y son buenos deportistas”, afirmó.

