El ‘León’ sacó las garras. Carlos Zambrano le respondió a sus críticos, luego de sumar un nuevo encuentro con Boca Juniors en el campeonato argentino. Y es que el ‘Kaiser’ ha demostrado un importante crecimiento en las últimas jornadas, pero sigue estando bajo la atenta mirada de la prensa de ese país, donde no le pasan por alto ni el más mínimo error con la azul y oro.

“Hablen lo que hablen, me da igual, sinceramente. Es así el periodismo. Nosotros estamos enfocados en lo que hacemos, hemos campeonado los dos últimos torneos y siempre exigen más. no es consciente de los errores que tiene, hay que mejorarlos. Siempre lo tengo en cuenta, yo tengo mi punto de vista. Juego igual que siempre, por más que reciba críticas positivas o negativas”, sostuvo el defensa nacional que milita en la Superliga Argentina en diálogo con RPP.

Por otro lado, Carlos Zambrano dio a conocer que es consciente que hay algunas acciones que suelen sacarlo del partido, cosa que está trabajando para no repetir y dejar cada vez una mejor imagen tras el pitazo final, tanto en Boca Juniors, como en la Selección Peruana (cuando le toque ser llamado por el profeso Ricardo Gareca).

“La liga argentina viene complicada, pero venimos trabajando duro para hacer lo mejor. Aquí hay mucha presión por Boca Juniors, todos hablan del club y siempre te exigen mucho más. Es corregible el tema de los brazos. Hay que ajustar eso porque puede perjudicar a mi equipo. Contra River Plate, por ejemplo, yo puse el brazo antes de que llegue el jugador y él viene a buscarme”, agregó el experimentado futbolista de la escuadra Xeneize.

Su debut goleador en Boca Juniors

Boca Juniors se salvó de perder ante Independiente, en la Copa de la Liga Profesional, gracias al gol de Carlos Zambrano. El peruano firmó el empate a uno, pero más allá de su estreno goleador, antes del duelo, el jugador había reconocido que no atravesaba su mejor momento. “Sé que me falta mucho más. Ya llevo un año, me siento muy cómodo en el grupo, en el equipo. El apoyo de mis compañeros siempre es positivo hacia mí. Sé que puedo dar mucho más, eso espero, y tratar de aportar mucho más al grupo”, contestó para el canal de YouTube del club.

Entre otros temas, Carlos Zambrano admitió que le costó la adaptación al fútbol argentino. “Me ha costado mucho. Nunca había jugado en Sudamérica. Es un poco más exigente. Todos los equipos te complican. No es que hoy vas a ganar 4-0 o 5-0. Es totalmente distinto. En Europa, no es tan intenso, no es tan cortado el fútbol”, finalizó en defensa de la Selección Peruana en la misma conversación.

