Carlos Zambrano: "En un momento, perdí las ganas de jugar al fútbol"

Dura confesión. Carlos Zambrano volvió a demostrar que es una pieza fundamental en la línea defensiva de la Selección Peruana. El 'Kaiser' afirmó que, por un momento, pensó en dejar el fútbol debido a su inactividad en el continente europeo.

"En un momento tenía poca continuidad y cambiaba mucho de equipos, pensé en dejar de jugar fútbol. Todo lo que pasaba me hacía perder las ganas", sostuvo el experimentado defensa nacional del Dinamo de Kiev a ' Las voces del fútbol'.

Si bien dejó en claro que no fue un tema relacionado con su ausencia en la Selección Peruana, Carlos Zambrano indicó que es una gran motivación defender la bicolor, lo que le inyecta un ánimo diferente a la hora de encarar los entrenamientos con su club.

"Con el profesor Ricardo Gareca nos entendemos bien. Siempre me comenta lo que le gusta y lo que no le gusta de mí. Además, ir a la Selección Peruana me da más energías de venir a mi equipo", agregó el 'Kaiser'.

Carlos Zambrano espera consolidarse en Ucrania y ganarse un lugar en el equipo. Su retorno a la Selección Peruana es un gran motivo para no bajar los brazos en una liga complicada, en la que espera destacar hasta fin de año.

