Carlos Zambrano: "El temperamento lo voy a tener siempre" [VIDEO]

Carlos Zambrano afirmó que siempre será un jugador de temperamento pero señaló que aprendió a controlar sus emociones para no perjudicar a la Selección Peruana y no ganarse las críticas. El defensa dijo que no puede volver a 'pisar el palito'.

"Uno tiene que ir controlando las emociones, el temperamento lo voy a tener siempre, nadie me lo va a quitar. Pero uno no puede pisar el palito porque me iba a comer las criticas nuevamente", dijo el defensa en Movistar Deportes.

Carlos Zambrano señaló que la Selección Peruana no sabe jugar con 10 hombres y que por eso se esfuerzan para evitar las expulsiones.

"Perú no sabe jugar con 10 y eso es algo que tenemos que aprender, no es lo ideal porque una expulsión te puede perjudicar pero puede pasar. Hoy en día lo hablamos siempre y lo recalcamos porque todos sabemos que con 10 no sabemos jugar", comentó.

El defensa de la Selección Peruana dijo que siente que hace 10 años jugaba mejor. "Hoy en día no corro tanto. Hoy uno sabe sus limitaciones y con la experiencia intenta nivelarlo", dijo.

Carlos Zambrano reiteró que no merecía jugar el Mundial de Rusia. "No es fácil llegar a un Mundial, si hemos llegado es porque algo bueno se hizo. Mis compañeros han luchado tanto y como peruano no tendría por qué sentirme triste. Ellos tenían que estar allí, yo no me lo merecía en ese momento", afirmó.

Alianza Lima: conoce un poco más a Federico Rodríguez. (Video: Jesús Mestas)

► Rumbo a Lima 2019: así están cotizados los jugadores de la Selección Peruana Sub-23 [FOTOS]



► Con Montes y Cáceda: ¿cuál es el promedio de edad del equipo que participará en Juegos Panamericanos 2019? [FOTOS]



► ¡No pares de reír! Los divertidos memes siguen dando la hora en las redes sociales [FOTOS]



► ¡Con Cristian Palacios! Así alineará Sporting Cristal y Zulia FC por la Copa Sudamericana 2019 [FOTOS]



► Ni la 'U', ni Alianza, ni Cristal: ¿qué club aporta más jugadores a la Selección Peruana Sub 23? [FOTOS]