Por el corazón de Catriel Cabellos circula sangre blanquirroja, así los designios de la vida lo hayan llevado a nacer en Argentina. En dicho país creció y aprendió a patear un balón. No obstante, en casa siempre le inculcaron el amor por nuestro país y sobre todo la pasión por la selección peruana. A sus 17 años forma parte de la Sub 20 y se encuentra a un paso de llegar al primer plantel de Racing Club, club que le abrió las puertas desde los seis años.

Depor logró comunicarse con Miguel Gomis, Coordinador del Fútbol Amateur del cuadro de Avellaneda. El profesional con más de 40 años de experiencia en el tema formativo comentó cómo se ha dado la evolución del volante nacional, a quien pronto lo ve bajo las órdenes de Fernando Gago.

El proyecto Catriel

Fabio Costas, hermano de Gustavo, exentrenador de Alianza Lima, fue el gestor de la llegada de Catriel al conjunto albiceleste. En su periodo de prueba dejó una grata impresión, incluso llegó a marcar un gol durante un amistoso. Fue desde aquel entonces que empezó su vínculo con un club por el que guarda un gran cariño. Después de pasar por casi todas las categorías formativas llegó a la reserva regalando dos años. Es ahí donde busca cumplir el sueño de convertirse en jugador profesional y culminar con éxito un proyecto donde él siempre fue el protagonista.

“Es un chico que se incorporó desde muy pequeño al club. Siempre fue muy aguerrido y con los objetivos claros a dónde quería llegar. Hemos trabajo mucho con él. Desde un inicio consideramos que tenía un potencial muy importante en cuanto a su físico. A partir de ahí fuimos trabajando para mejorarle la técnica, la lectura y el conocimiento del juego. Hemos tenido muchas satisfacciones. Se trata de un jugador que siempre se fue imponiendo en cada categoría. Hoy se encuentra en la reserva, tratando de ganarse un lugar, un paso previo al primer equipo”, contó Gomis.

Cabe precisar que Cabellos aún no ha tenido mucho espacio en la reserva porque la ‘Academia’ cuenta con una sobrepoblación de jugadores. En la pandemia muchos juveniles no tuvieron la oportunidad de mostrarse y el club decidió mantenerlos un tiempo más para que puedan tener ritmo y buscar oportunidades en otras instituciones. Una vez que se regularicen las cosas, el volante nacional, pese a ser una categoría inferior, es uno de los llamados a ser titular.

“Nosotros hacemos evaluaciones permanentes. Consideramos que se encuentra en un nivel superior en cuanto a potencia, velocidad, posición corporal, masa corporal. Sus números nos indican que se encuentra en los valores que puede tener un futbolista de primera división”, agrega.

Liderazgo innato

Desde hace varios años se acostumbró a ser capitán en las distintas categorías por donde le tocó transitar. Incluso también ha portado la cinta con la selección peruana Sub 20. Lo hizo en algunos partidos de la última minigira que realizó el combinado por Uruguay y Argentina.

“Realizamos permanentemente estudios sobre la personalidad de los chicos. Es así como vamos definiendo quienes son líderes por naturaleza, presencia y actitud. Teniendo esta información se designan los capitanes. Pudimos notar que Catriel reúne muchas cualidades para ser capitán. No solo dentro de la cancha, sino también en los entrenamientos y cuando está con sus compañeros. Irradia un liderazgo positivo”, indicó.

Catriel Cabellos ha sido capitán en las inferiores de Racing Club. (Foto: Difusión)

El paso más importante

Para Racing sus divisiones inferiores son muy importantes. Consideran que son parte de su patrimonio. Razón por la cual no dejan de nutrir grandes jugadores. De sus canteras salieron cuatro integrantes de la actual selección argentina: Juan Musso, Matías Zaracho, Rodrigo de Paul y Lautaro Martínez. Así, Miguel Gomis afirma que Catriel Cabellos va en el camino correcto hacia la consolidación como futbolista de élite.

“Seguramente será un jugador que veremos muy pronto con el equipo de primera. Yo calculo que a fin de año Catriel Cabellos ya estaría formando parte del plantel principal. Después de que se reduzca el grupo de la reserva que tenemos, será el momento que pegue el salto a la profesional. Fernando Gago lo conoce y conoce a todos los chicos con proyección”, explicó.

“Tiene un excelente perfil. Se maneja de una manera muy profesional. Eso lo podemos ver en cada entrenamiento. La tiene clarísima. Siempre busca destacar. En cada oportunidad que tiene en la reserva es muy común que destaque, así sean 5 o 10 minutos. Eso nos llena de orgullo para quienes hemos visto su crecimiento en el tiempo. Está asegurado con el club por muchos años”, añadió.

Catriel Cabellos junto a Lautaro Martínez. (Foto: Difusión)

La blanquirroja muy bien vista

Cabellos ha formado parte de todo el ciclo juvenil de la blanquirroja. Pasó por la Sub 15, Sub 17 y ahora está bajo las órdenes de Gustavo Roverano con la Sub 20, que se prepara para el Sudamericano de la categoría en Colombia, en el 2023. Su presencia no ha pasado desapercibida. Ya logró su valía en el mediocampo y hasta su faceta como goleador, marcándole a Uruguay en un encuentro de preparación.

Su presencia con la Sub 20 nacional es algo que valoran mucho en su club. Gomis recuerda que ellos fueron quienes presentaron al jugador a la ‘Sele’. “Es muy importante que tenga roce con la selección peruana. Nosotros siempre estamos muy abiertos con los chicos que tienen doble nacionalidad. Recuerdo que cuando vinieron hace un tiempo con la sub 15 les mostramos a Catriel. El comando técnico de aquel entonces lo evaluó y se lo terminaron llevando para que represente al seleccionado peruano. Siempre fue uno de los jugadores destacados”, dice.

Queda claro que Catriel Cabellos es considerado una promesa en Racing Club. Muchos jugadores suelen perderse en el tiempo, pero él ha sabido mantenerse y lograr ganarse un lugar en uno de los equipos más importantes de Argentina. Sin lugar a dudas, se trata de un futbolista que no dará muchas alegrías y que próximamente tendrá su oportunidad en la selección absoluta.

