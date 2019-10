Gabriel Costa: “Sí celebraría un gol ante Uruguay” [VIDEO]

Ni bien pisó suelo argentino, Gabriel Costa conversó con la prensa peruana, luego de estar presente en el último choque que protagonizó Colo Colo. El futbolista, de esta manera, se unió a la concentración de la Selección Peruana en Buenos Aires, pensando en el choque ante Uruguay.



Fiel a su estilo, Gabriel Costa respondió cuando fue consultado sobre si celebraría un gol ante su natal Uruguay en el próximo partido amistoso que disputará con la Selección Peruana en Montevideo. Ojo, el volante es considerado titular por Ricardo Gareca.



Gabriel Costa llegó a Argentina para unirse a la concentración de la Selección Peruana. (Video: José Saldaña)

”Mis hermanos, mi familia está muy contenta con lo que me pasa. Están felices porque iré a Uruguay después de un año. Hay una felicidad de jugar contra ellos. Si me toca jugar y anotar, celebraría, porque es un respeto para el país”, afirmó Gabriel Costa.



“Hoy me toca representar a la Selección Peruana y hay que dejar todo por el país”, agregó Gabriel Costa, que se ha ganado el cariño del hincha de la ‘bicolor’ luego de destacar en los últimos amistosos FIFA.

